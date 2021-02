Facebook jest bezczelny. Zaczyna zachęcać użytkowników do akceptacji śledzenia

I to na pełnym ekranie.





Facebook potrzebuje Twoich danych





fot. Facebook

Wojna pomiędzy Apple a Facebookiem trwa w najlepsze. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się więcej na temat zmian, które przygotowuje amerykańska firma w związku z blokowaniem śledzenia identyfikatora urządzenia pozwalającego na śledzenie użytkownika. Wygląda na to, że Facebook nie ma zamiaru odpuszczać. W najbliższym czasie w aplikacji mobilnej giganta społecznościowego pojawi sięNowy monit, który pojawi się w aplikacji użytkowników iPhone’ów i iPadów będzie zawierał szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego według Facebooka użytkownicy powinni się zgodzić na śledzenie w systemie iOS. Firma twierdzi, iż dzięki akceptacji warunków, wyświetlane reklamy będą bardziej spersonalizowane i będą wspierać biznesy, które polegają na rynku reklamowym. Możliwość domyślnego zablokowania przez Apple pobierania informacji przez aplikacjeoraz utrudni docieranie z reklamami do wielu osób.Facebook spędził kilka ostatnich miesięcy wskazując szkody, które wyrządzi nowa polityka Apple. Zarówno Tim Cook, jak i Mark Zuckerberg od kilku tygodnidotyczących opisywanego rozwiązania.Pełnoekranowe powiadomienie, które wyświetli się w aplikacji Facebooka zostanie pokazane na chwilę przed tym, zanim sam smartfon lub tabletWarto zauważyć, iż Facebook nie używa słowa „śledzenie”. Zamiast tego, firma wskazuje na „wykorzystanie aktywności użytkownika w aplikacji i witrynach”. Sekundę później pojawia się okno od Apple, które mówi, iż gigant społecznościowy chce nas śledzić.Tu decyzja będzie w pełni indywidualna i zależna od każdej z osób.Wewnętrzne raporty Facebooka wskazują na to, iżŹródło: TheVerge / fot. Tim Bennett - Unsplash