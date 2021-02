InPost podpisał 5-letnią umowę z Amazon

Współpraca InPost i Amazon

"Oczekujemy, że nasi przyjaciele z Amazona wejdą na polski rynek stopniowo - to nie będzie Blitzkrieg"

"Krok Amazona oznacza dla całego rynku szybszą penetrację handlu elektronicznego."

Potwierdziły się grudniowe spekulacje na temat współpracy polskiego InPostu z platformą sprzedażową Amazon. Prezes InPostu Rafał Brzoska w swojej rozmowie z Bloombergiem potwierdził, że jego firma zawarła z Amazonem pięcioletnią umowę na dostarczanie przesyłek do Paczkomatów i za pośrednictwem sieci kurierskiej. To dobry moment na taką deklarację. Kilka dni temu Amazon oficjalnie ogłosił start serwisu w Polsce i otworzył rejestrację dla sprzedawców.Umowa na linii Amazon-InPost pokazuje, że amerykański gigant ma poważne plany wobec Polski, a wykorzystanie metody dostawy często preferowanej przez Polaków może pomóc jej się szybko rozwinąć i konkurować z Allegro. Przypominam, że swego czasu z polską platformą sprzedażową nie poradził sobie nawet eBay.- mówił 43-letni Brzoska w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Bloomberga.W całej Polsce znajduje się już ponad 10 000 Paczkomatów i dla wielu osób jest to najwygodniejsza forma odbierania przesyłek. Jeszcze w tym roku InPost planuje postawić kolejne 4-5 tysięcy Paczkomatów. Rywalizacja na rynku automatów pocztowych będzie z pewnością emocjonująca. Swoje automaty paczkowe w Polsce ma stworzyć także Alibaba Paczki ze specjalnych automatów można odebrać w dogodnym dla siebie terminie. Wystarczy wykorzystać kod QR, specjalny kod z wiadomości SMS lub maila, a nawet aplikację mobilną umożliwiającą zdalne otwieranie Paczkomatu. Narzędzie InPost Mobile pobierzecie klikając na poniższe odnośniki.Źródło: Bloomberg