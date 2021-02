Indie chcą zbanować Bitcoina i inne kryptowaluty z jednym wyjątkiem

Indie chcą zakazać obrotu prywatnymi kryptowalutami

Dziś 1 Bitcoin kosztuje dokładnie 127 463 złotych, co jeszcze kilka lat temu było zupełnie nie do pomyślenia. Kryptowaluty nazywane przez jednych wielką bańką spekulacyjną, stanowią dla innych trampolinę do sięgania po gigantyczne pieniądze. Tematem wirtualnych pieniędzy coraz częściej interesują się rządy państw - tak w kontekście kreowania związanego z nimi prawa, jak i... tworzenia własnych, państwowych kryptowalut. Już wkrótce narodową walutę wirtualną mogą wdrożyć Indie, zakazując przy tym obrotu walutami "konkurencyjnymi", pokroju Bitcoina.Niższa izba parlamentu Indii ujawniła plany wprowadzenia prawa, które zakazywałoby "wszystkich prywatnych kryptowalut" w kraju, w tym popularnych, takich jak Bitcoin. Zamiast tego parlament ustanowiłby ramy ułatwiające stworzenie oficjalnego formatu pieniądza cyfrowego, emitowanego przez Bank Rezerw Indii. Takie zmiany postuluje się w tym kraju już od lat.Indie odrzuciły kryptowaluty jako dopuszczalny prawnie środek płatniczy w 2018 roku i zaleciły wprowadzenie zakazu korzystania z tego rodzaju środków płatniczych, wyznaczając wyroki w wysokości nawet do 10 lat więzienia za naruszających ów zakaz. Bank Rezerw argumentował wtedy, że tego rodzaju wirtualna waluta nie jest prawdziwa, ponieważ nie ma fizycznego odpowiednika i nie została w żaden sposób legalnie zatwierdzona. Co ciekawe, Krajowy Sąd Najwyższy stanął po stronie protestujących przeciwko tym zaleceniom i zezwolił na handel w 2020 roku.