Antysemityzm na Facebooku. ADL krytykuje też Steam, Reddit i Discord

Anti-Defamation League wystawia Facebookowi notę D

Anti-Defamation League (ADL) to amerykańska organizacja żydowska, której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wymierzonymi w ten właśnie naród semicki. 27 stycznia, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ADL opublikowała raport oceniający serwisy społecznościowe pod kątem skuteczności działań prowadzących do usuwania fałszywych informacji. Okazał się druzgocący dla Facebooka i wielu innych popularnych mediów.ADL przyznała serwisowi Marka Zuckerberga notę D za to, jak skutecznie radzi sobie on ze zwalczaniem antysemityzmu i kłamstw na temat Holokaustu. Równie nisko oceniono Steam, Discord oraz Reddit. Na słaby rezultat wpływała m.in. treść regulaminów, częstotliwość pojawiania się treści antysemickich i zawierających fake newsy na temat Żydów, a także niska skuteczność działań moderacji.Najwyższą ocenę spośród mediów ujętych w raporcie otrzymał Twitch (B). Twitter, YouTube i TikTok przyznano ocenę C. Co ciekawe, przyjrzano się również Robloxowi (C). Najwyższa ocena w skali to A, której nie dostało żadne medium. Powodem, dla którego Twitch uzyskał wyższą notę od innych serwisów, jest to, że chociaż zarówno Twitch, jak i Facebook mają zasady dotyczące mowy o negowaniu Holokaustu, Twitch usuwał błyskawicznie zgłoszone posty, podczas gdy Facebook nie.