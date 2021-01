Xiaomi pozywa rząd USA. Firma chce cofnięcia blokady

Sytuacja się zaostrza.





Kilka tygodni temu administracja Donalda Trumpa oficjalnie wpisała Xiaomi na listę Departamentu Obrony , która uniemożliwia inwestorom z USA inwestowanie w akcje i papiery wartościowe Chińczyków. Każdy z Amerykanów musi pozbyć się wszystkich obecnych inwestycji w Xiaomi oraz dziewięć innych, chińskich firm. Pozbycie się udziałów ma zostać zakończone do 11 listopada 2021 roku.Okazuje się, że Xiaomi w tym przypadku nie będzie chciało dać za wygraną. Chińska firma pozwała rząd USAOficjalne oświadczenie wystosowane przez Xiaomi mówi o tym, iż chińska firmaw miejscach, w których prowadzi swoją działalność. Xiaomi nie ma powiązań z chińskim rządem i dostarcza jedynie produkty do użytku cywilnego oraz komercyjnego. Według wielkości, Chińczycy są obecnie trzecim co do wielkości producentem urządzeń mobilnych na świecie.Xiaomi chce, aby rząd USA cofnął wpisanie firmy na czarną listę. Co ciekawe, pozew wymienia z nazwiska Lloyda Austina oraz sekretarza skarbu Janet Yellen jako oskarżonych,– a nie Donalda Trumpa (który to zablokował Xiaomi).Xiaomi w dobie wpisania firmy na czarną listę stanie w obliczu nieuchronnych, poważnych i nieodwracalnych szkód, kiedy opisywane ograniczenia wejdą w życie. Firma rośnie, zwłaszcza w Indiach oraz w Europie, co potwierdzają ostatnie dane Counterpoint Research oraz Canalys.Jak na ironię,. Firma w USA wprowadziła na rynek wybrane gadżety, takie jak chociażby powerbanki czy popularny fitness tracker Mi Band, jednak same smartfony pozostają niedostępne w oficjalnej dystrybucji. Problem z blokadą Xiaomi przez USAObecnie nie wiadomo, jak zakończy się cała ta sprawa.Źródło: Bloomberg / fot. instalki.pl