Dzień z życia internetowego trolla. Zarobki nawet ok. 2 tysięcy złotych

Troll internetowy to w wielkim skrócie osoba, która wygłaszając w sieci różne, przeważnie kontrowersyjne opinie, wywołuje żarliwe dyskusje, denerwuje internautów oraz sieje dezinformację. Poza osobami robiącymi to dla sportu istnieją także ludzie uprawiający trolling zawodowy i odpłatny. Zastanawiacie się skąd tak wiele wpisów dotyczących szkodliwości szczepień, szkodliwego wpływie 5G na organizm ludzki, płaskiej Ziemi i innych karkołomnych tez? Za część z nich mogą odpowiadać trolle, m.in. ci z Rosji, pracujący dla holdingu Concord.



Farma trolli z Rosji

Temat petersburskiej agencji FAN i holdingu Concord należącego do bliskiego przyjaciela Władimira Putina, Jewgienija Prigożynego, powraca regularnie od 8 lat. O rosyjskich trollach pracujących dla Rosji piszą dziennikarze Radia Swoboda, którym udało się porozmawiać z jedną z osób będących niegdyś na usługach Kremla.



Były pracownik jednej z rosyjskich "fabryki trolli" przyznaje, że dzienną normą było pisanie ok. 120 komentarzy, na przygotowanie których poświęcało się ok. 11 godzin dziennie. Celem ataku byli zazwyczaj polityczni przeciwnicy władz Rosji, ale regularnie także politycy krajów zachodniej Europy. Oprócz prób obrzydzania Rosjanom państw zachodnich komentatorzy mieli również za zadanie siać dezinformację wśród obywateli spoza granic Rosji.



