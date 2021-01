Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie. Polscy internauci obawiają się cenzury

Porządek publiczny dobrem nadrzędnym

"wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego"

Władzy trzeba patrzeć na ręce. Każdej. W innym przypadku obywatele mogą pewnego dnia obudzić się w państwie, w którym nie będą chcieli egzystować. W ostatnich dniach w Internecie ogromne emocje budzi nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie. Pewien jej fragment pozwala na wyłączanie serwisów bez żadnego uzasadnienia, co jest olbrzymim krokiem w stronę cenzurowania niewygodnych dla partii rządzącej mediów. Na sytuację zwraca uwagę Dziennik Gazeta Prawna.Polski rząd proceduje nowelizację zeszłorocznej ustawy o cyberbezpieczeństwie. Jej nowe, proponowane przez obóz rządzący brzmienie, budzi zastrzeżenia niektórych prawników. W stosunku do przepisów z ubiegłego roku forsuje się kontrowersyjną zmianę, którą kilka dni temu przedstawił funkcjonujący w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów resort cyfryzacji. Minister właściwy do spraw informatyzacji mógłby wydawać bez uzasadnienia polecenia zabezpieczające w formie decyzji administracyjnych, prowadzące do wyłączania stron internetowych na okres dwóch lat.Podstawą dla wydania omawianej wyżej decyzji kierowanej do m.in. operatorów telekomunikacyjnych miałby być "incydent krytyczny". Polecenie takiego mogłoby zostać wydane w sytuacji, w której. Sformułowanie "porządku publicznego" jest na tyle nieostre i pojemne, że w praktyce mogłoby zezwalać politykom na cenzurowanie wszystkich treści przedstawiających władzę w niekorzystnym świetle. Zwracają na to uwagę tak prawnicy, jak i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.