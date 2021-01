Meteor spadł koło Świebodzina. Wszystko zarejestrowała kamera

Efektowne zjawisko. Efektowne zjawisko.



Ciekawe i niezwykle efektowne zjawisko zarejestrował wideorejestrator samochodowy, należący do 34-latka z woj. Lubuskiego. 29 stycznia bieżącego roku około 7 rano Dawid Jeleń wracał z pracy autem, gdy na niebie pojawił się meteor. Wydarzenie zostało nagrane w okolicy wsi Radoszyn.



Meteor w Lubuskim – 29.01.2021

Tak duże meteory przecinające niebo nad Polską są stosunkowo rzadkim widokiem, a jeszcze rzadziej udaje się je uwiecznić obiektywem aparatu lub kamery. Ta sztuka udała się zupełnie przypadkiem mężczyźnie przemierzającego polną drogę w okolicach Radoszyna w Lubuskim. Jak się później okazało, obiekt zaobserwowali także mieszkańcy innych okolicznych wsi i miast, w tym Świebodzina.







Meteor, często mylnie nazywany meteorytem, to zjawisko świetlne powstałe w wyniku wejścia w atmosferę ziemską meteoroidu. Efekt świetlny, a czasem także dźwiękowy wywołany jest w wyniku rozgrzania powietrza wkoło obiektu. w wyniku dużej prędkości ruchu. Na wysokości ok. 115 kilometrów nad powierzchnią Ziemi ciała te osiągają często temperaturę nawet 2000 stopni Celsjusza, w wyniku czego oderwane od meteoroidu cząstki tworzą ogon składający się z jonów i elektronów.



Prędkość meteoroidów wchodzących w atmosferę Ziemi mieści się w przedziale od około 12 do 72 km/s. Większość z nich spala się w atmosferze w wyniku ablacji wywołanej tarciem. Te, które spadną na powierzchnię planety nazywane są meteorytami. Codziennie na powierzchnię Ziemi spada nawet ok. 274 ton takich obiektów.



