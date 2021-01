Amazon w Polsce, oficjalnie. Ogłoszono start serwisu

Amazon szansą dla polskich przedsiębiorców.

Amazon oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad uruchomieniem serwisu Amazon.pl w Polsce. Rejestracja na Amazon.pl dla przedsiębiorców ruszyła już teraz, dzięki czemu podmioty planujące sprzedaż na popularnej platformie w Polsce mogą się do tego przygotować pod adresem sell.amazon.pl Amazon działa w Polsce od 2014 roku, jednakże dopiero teraz zdecydował się uruchomić polską wersję sklepu. Miesięczna opłata dla sprzedawców to 165,91 złotych (bez VAT) miesięcznie, do czego należało będzie doliczyć opłaty za sprzedaż.