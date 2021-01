Nowe oferty abonamentowe od Plusha: 5G i 50 GB danych

Popularny smartfon został solidnie przeceniony.

Plush przygotował dla swoich klientów nowe plany abonamentowe. Od teraz kliencimogą skorzystać z ofert z jeszcze większą liczbą gigabajtów. Nowy abonament z pakietem 50 GB danych zapewnia dostęp do 5G od Plusa, którego zasięgiem objętych jest już ponad 7 milionów Polaków we wszystkich województwach.Nowa oferta Plush ABONAMENT to możliwość skorzystania z umowy na czas określony (24 m-ce) lub nieokreślony. Wiodącą ofertą z pakietem danych przy umowie na 24 m-ce jest abonament z pakietemi dostępem do 5G od Plusa przez cały okres trwania umowy. Drugą ofertą na czas określony (również 24 m-ce) jest abonament z pakietemDla osób, które nie lubią sztywnych zobowiązań przygotowany został abonament z umową na czas nieokreślony z pakietemW tym wariancie klient otrzymuje również dodatkowy pakiet danych za staż. Po 6 miesiącach pakiet internetowy zwiększa się do 20 GB do wykorzystania co miesiąc, a po 12 miesiącach do 25 GB miesięcznie. Wszystko w myśl zasady: „im dłużej zostajesz, tym więcej gigabajtów w pakiecie internetowym dostajesz”.