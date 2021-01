2020 rok w branży IT: brakuje programistów, rosną wynagrodzenia

Sprawdź, ile można zarobić w IT.

Podczas gdy wiele branż walczy o przetrwanie, rynek IT w czasie pandemii kwitnie, a zarobki rosną niezależnie od specjalizacji. Jak wynika z danych No Fluff Jobs polskiego portalu z ofertami pracy dla branży IT w 2020 roku, wzrosty w dolnych widełkach wynagrodzeń w 2020 roku to 13% UoP i 18% B2B. „Na rękę” na kontrakcie B2B specjaliści backendowi mogli liczyć nawet na 18 000 zł, o 1 500 zł więcej niż rok temu, a analitycy ze specjalizacją Business Intelligence nawet na 21 500 zł.Na początku pandemii, w drugim kwartale roku, nic nie zapowiadało tak dynamicznego wzrostu. Pracodawcy byli ostrożni i skupili się na obserwowaniu sytuacji ekonomicznej w Europie oraz na dostosowywaniu procesu rekrutacji do możliwości pracy zdalnej. Natomiast w czwartym kwartale firmy wznowiły zamrożone wcześniej projekty, a w związku z wymuszonym przyśpieszeniem cyfryzacji wielu biznesów zapotrzebowanie na usługi informatyczne bardzo wzrosło - i rekrutacje ruszyły.Wzrost liczby ofert można było zaobserwować we wszystkich obszarach rynku. Pracodawcy z branży IT poszukiwali zarówno specjalistów ze znajomością języków backendowych, szczególnie tych programujących w językach Python i Java, jak i specjalistów mocnych w językach frontendowych - tu pilnie poszukiwane były osoby z doświadczeniem w programowaniu w Java Script czy Angular i React.Konieczność zwiększenia wydajności narzędzi do pracy i komunikacji online wpłynęła również na zwiększenie zapotrzebowania na pracę testerów i analityków danych, szczególnie w obszarze Business Intelligence. Zarobki dla testerów sięgały 16 000 zł netto na umowach B2B, o 2000 zł więcej niż w roku 2019. Nie zmieniły się natomiast wynagrodzenia proponowane przy umowach o pracę - maksymalnie 12 000 zł netto. Z kolei seniorzy szukający pracy w obszarze Business Intelligence mogli liczyć na zarobki nawet do 21 500 zł netto na umowie B2B.W 2020 r. we wszystkich specjalizacjach IT proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. Średnio w całej branży IT najniższe proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 18 proc. na kontrakcie B2B - z 11 000 zł do 13 000 zł netto - i o 13 proc. na umowie o pracę - z 8000 zł do 9500 zł netto. Z kolei najwyższe proponowane zarobki wzrosły średnio o 12,5 proc. na kontrakcie B2B - z 16 000 zł do 18 000 zł netto - i o prawie 8 proc. na umowie o pracę - z 13 000 zł do 14 000 zł netto.W przypadku specjalistów backendowych maksymalne proponowane płace wzrosły z 16 000 zł netto do 18 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 14 000 zł netto do 15 700 zł netto na umowie o pracę. W przypadku frontendowców wzrosły z 16 000 zł netto do 17 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 13 500 zł netto do 15 000 zł netto na umowie o pracę.W minionym roku pracodawcy otworzyli się na pracę zdalną. O ile na początku 2020 r. ofert z możliwością pracy całkowicie zdalnej publikowanych na No Fluff Jobs sięgał około 15 proc. wszystkich ofert, to pod koniec roku było to już 40 proc.O poziomie wzrostu zapotrzebowania na usługi IT najlepiej świadczy liczba rekrutacji. W ciągu 2020 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wyniosła 26 tysięcy - najwięcej od początku jego istnienia i o 60 proc. więcej niż w roku 2019.Źródło: No Fluff Jobs