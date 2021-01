Świat zmienia się na naszych oczach. Poznajcie 6 trendów technologicznych 2021 roku

Co przyniosą najbliższe miesiące?

Postęp technologiczny nie zwalnia. Szczególnie teraz, kiedy pandemia wpłynęła na jego główne nurty oraz w tak znacznym stopniu przyspieszyła proces cyfrowej transformacji firm. W 2021 roku musimy brać pod uwagę fakt, że trendy prognozowane nawet na odległą przyszłość mogą stać się rzeczywistością szybciej, niż nam się wydaje. COVID-19 spowodował bowiem nie tylko pojawienie się nowych trendów, ale wyraźnie wzmocnił część obecnych już od jakiegoś czasu.Jednym z najbardziej wspieranych przez technologię trendów, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia i który na pewno zostanie z nami na dłużej, jest. Kiedyś traktowana jako przywilej, dziś jest już codziennością. Część firm, aby móc działać tak, jak przed wybuchem pandemii postawiła na wyspecjalizowane rozwiązania, część zdecydowała się skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi. To właśnie rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że większość zawodowych czynności możemy zrobić bez wychodzenia z domu. Nieocenione okazało się tu– jak dotąd żadne inne rozwiązanie nie zostało tak szybko i dobrze przyjęte i przez biznes i konsumentów.Kolejny, zauważalnie wybijający się na tle innych trend to. Spowodowana pandemią przymusowa izolacja znacznie zwiększyła zapotrzebowanie na łączność i transfer danych. Wiemy już, że abyśmy z sukcesem mogli pracować zdalnie na stałe, potrzebna jest wydajna i bezpieczna sieć telekomunikacyjna, która ten ogromny transfer danych udźwignie. Istotną rolę odgrywa tutaj sieć światłowodowa. A w sukurs jej przychodzi, która ma zapewnić mobilny dostęp do internetu ze zdecydowanie szybszym niż 4G transferem danych, większą pojemnością i niższymi opóźnieniami. Dzięki sieci 5G praca zdalna może odbywać się z każdego miejsca na świecie, w którym jest dostępna, co daje firmom nieograniczony dostęp do najwyższej klasy specjalistów. Według szacunków Ericssona w zasięgu sieci 5G na koniec 2020 roku mieszkało 15% światowej populacji czyli 1 miliard osób.Mówiąc o technologicznych trendach na 2021 rok, nie sposób nie wspomnieć o zakupach w sieci i wielkim wybuchu. E-zakupy robi 80 proc. Polaków z dostępem do Internetu. 11 proc. z nich to osoby, które zaczęły kupować w sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy – tak wynika z raportu ExpertSender „Zakupy online w Polsce 2020”. Okazuje się również, że kupować mobilnie zdecydowanie bardziej wolą kobiety. Aż 58 proc. z nich przegląda sprzedażowe oferty na telefonie, gdy wśród mężczyzn jest to zaledwie 38 proc.Wzrost popularności internetowych zakupów prowadzi nas do kolejnego trendu, jakim jest tak zwany. To nic innego, jak wykorzystywanie dobrodziejstw technologii w dbaniu o siebie. Polacy coraz częściej sięgają po rozwiązania typu inteligentna waga łazienkowa, która umożliwia precyzyjny pomiar parametrów organizmu i składu ciała oraz ich automatyczne zapisywanie, monitorowanie i analizowanie przy pomocy kompatybilnej aplikacji mobilnej. Wciąż popularne są także wykorzystywane przeważnie do monitorowania stanu zdrowia smartwatche czy systemy podgrzewania tytoniu, takie jak na przykład IQOS , które w zdecydowanie mniejszym stopniu narażają organizm na szkodliwe substancje, niż ma to miejsce w przypadku dymu powstającego w trakcie spalania klasycznego papierosa.Nowe technologie zdecydowanie pomagają nam w dbaniu o siebie, czego świetnym przykładem są też. W sieci jest mnóstwo aplikacji, które pomagają nam dbać o formę. Ćwiczyć można samemu albo, dzięki grywalizacji, umawiać się także z innymi. Przykładem może być tu ZWIFT , czyli wirtualna platforma treningowa, która pozwala na integrację środowiska realnego ze światem wirtualnym. Można w niej trenować kolarstwo bądź bieganie poruszając się wspólnie z innymi osobami na całym świecie po przeniesionych do świata wirtualnego trasach. Aplikacja umożliwia grupowe treningi i wyścigi, mierzy poziom wytrenowania i inspiruje do jego podwyższania. Coraz popularniejsze są też YouTubowe tutoriale jogi czy prowadzone online przez trenerów personalnych zajęcia cardio lub tabaty.