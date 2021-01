Powstaje narodowy, polski system zdalnej nauki i pracy

SZPoN zaczął powstawać jeszcze przed pandemią

Jeszcze w 2021 roku ma zostać wdrożony jednolity, ogólnopolski system ułatwiający zdalną pracę urzędników i ich kontakt z obywatelami. Ma pozwolić nie tylko skutecznie zarządzać obsługą przeróżnych spraw, ale też skrócić kolejki w urzędach. Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzatą Jarosińską - Jedynak zaprezentowali SZPoN, czyli System Zdalnej Pracy oraz Nauki. Plany są ambitne, a system ma powstać do września 2021 roku.SZPoN tworzony jest rzekomo jeszcze od czasów przepandemicznych, od 2019 roku. Rozwiązanie to ma być w stanie zastąpić dostępne na rynku rozwiązania umożliwiające videorozmowy, wymianę plików i wysyłanie wiadomości - jednym słowem: polski rząd chce zastąpić platformy Teams Zoom swoim własnym rozwiązaniem. Dodatkowo, system ma usprawnić komunikację między obywatelami i urzędnikami– powiedział minister Marek Zagórski. Oczywiście rozwiązanie bezpłatne nie jest, bo jest tworzone za pieniądze podatników. Budowa i wdrożenie SZPoN finansowane są także z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ramowy budżet działania to 9,5 miliona złotych.SZPoN będzie zawierał dwa moduły – do zdalnej pracy i zdalnej edukacji. Oba będą mogły być wykorzystywane zarówno przez urzędników, jak i obywateli. Marek Zagórki uważa, że dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Polski system ma je gwarantować.– mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak.Pierwszy moduł SZPoN, czyli zdalna praca/wirtualny urząd, to połączenie szeregu funkcjonalności dotychczas rozproszonych - jak twierdzą przedstawiciele polskiego rządu - pomiędzy różnymi narzędziami:Moduł umożliwiający zdalną naukę będzie umożliwiał publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów (np. z zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów stron www), jak również do wszystkich pracowników konkretnego urzędu.SZPoN będzie też dawał możliwość zamieszczania szkoleń skierowanych do obywateli, np. na temat segregacji śmieci, itp.Przykładowe funkcjonalności tego modułu to m.in.:SZPoN będzie mógł być integrowany z innymi planowanymi systemami, jak i istniejącymi już usługami cyfrowymi polskiej administracji.Źródło: Gov.pl