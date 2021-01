Microsoft uderza w Apple w nowej reklamie Surface Pro 7 (wideo)

Surface Pro 7 vs MacBook Pro

Odwieczni wrogowie? Nie zawsze tak było

Microsoft Surface Pro 7 czy Apple MacBook Pro? Dla giganta z Redmond wybór ten jest na tyle oczywisty, że dział marketingu nie bał się stworzyć bardzo odważnej reklamy, w której oba urządzenia zostają ze sobą bezpośrednio porównane. W jaki sposób? Oczywiście w taki, aby to produkt Microsoftu wypadł w jak najlepszym świetle. A ile prawdy jest w rzeczonej reklamie?Rywalizacja Microsoftu i Apple sięga dekad wstecz. Na rynku amerykańskim sporo emocji budzą cyklicznie emitowane przez obu producentów reklamy, w których nie brakuje żartów, ironii i prztyczków w nos wymierzanych oponentowi. Tym razem prowokuje Microsoft, porównujący swojego laptopa 2 w 1 Surface Pro 7 do MacBooka Pro od Apple.Głównym bohaterem reklamy jest nastolatek wymieniający zalety Surface Pro 7 i wady MacBooka Pro. Chłopak podkreśla, że produkt Microsoftu wyposażono w rysik, którego można używać nie tylko do rysowania, ale też robienia notatek. Zachwala również możliwości pełnego dotykowego, jednocześnie wyśmiewając ograniczoną funkcjonalność paska dotykowego w MacBook Pro Podkreślany jest również fakt, że Surface Pro 7 jest bardziej przenośny dzięki odłączanej klawiaturze, a także tym, że jest wydajniejszy i umożliwia granie w nie tylko najmniej wymagające gry. Na koniec zwraca się uwagę na to, że Surface Pro 7 jest znacznie tańszy niż MacBook Pro.A co Ty byś wybrał i dlaczego?Dziś mało kto pamięta, że firma z Redmond pomogła niegdyś Apple w trudnym okresie. W 1997 roku ówczesny dyrektor generalny Microsoftu, Bill Gates, kupił akcje Apple bez prawa głosu o wartości 150 milionów dolarów i udzielił przedstawicielom Apple bezpłatnego dostępu do pakietu Microsoft Office na komputerach Apple Mac. Gdyby nie to, firma Apple prawdopodobnie zbankrutowałaby.Źródło: Microsoft