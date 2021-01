Przerażający challenge na TikToku. Zginęło pierwsze dziecko

Musisz stracić przytomność, będzie fajnie

Dawno już nie było okazji do opisania żadnego idiotycznego trendu na TikToku. Złośliwi powiedzą oczywiście, że większość trendów prezentowanych w tymże serwisie społecznościowym jest idiotyczna, ale w moim odczuciu tym mianem warto określać przede wszystkim trendy szkodliwe. Holocaust Challenge Skull Breaker Challenge to prawdopodobnie sztandarowe przykłady głupich wyzwań podejmowanych przez młodzież. Teraz do tego grona dołączyć należy Blackout Challenge, w wyniku którego zginęła nastoletnia Włoszka.Włoskie organy ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie śmierci 10-letniej dziewczynki na Sycylii. Dziecko brało rzekomo udział w wyzwaniu o nazwie, którego efekty chciała opublikować za pośrednictwem swojego konta na TikToku.