Twitter odmówił usunięcia pornografii dziecięcej. Nie naruszała regulaminu

Mimo próśb, treści pornograficznych nie usuwano

"Dziękujemy za kontakt. Sprawdziliśmy treści i nie stwierdziliśmy naruszenia naszych zasad, więc w tej chwili nie zostaną podjęte żadne działania"

Twitter nabiera wody w usta

"Twitter nie toleruje żadnych materiałów przedstawiających lub promujących seksualne wykorzystywanie dzieci. Walczymy z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w Internecie i mocno zainwestowaliśmy w technologię i narzędzia do egzekwowania naszych zasad"

"Nasze zespoły starają się wyprzedzać postępowanie osób działających w złej wierze. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby usuwać treści, ułatwiać dochodzenia i chronić nieletnich przed krzywdą - zarówno w trybie online, jak i offline".

Postawa Twittera w omawianej sprawie jest szokująca. Ile podobnych przypadków pornografii nie jest usuwanych? | Źródło: Canva ProDoe, działając pod przymusem, początkowo współpracował z przestępcami i wysyłał im filmy, na których wykonywał czynności seksualne. Gdy powiedziano mu, że ma włączyć do swoich filmów inne dziecko, zrobił to, stwierdza się w pozwie.W końcu Doe zablokował handlarzy i ci przestali go nękać. W pewnym momencie w 2019 roku filmy z jego udziałem pojawiły się na Twitterze i były umieszczane tam przez dwa konta, które były znane z udostępniania materiałów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, stwierdzają dokumenty sądowe.Filmy były zgłaszane na Twitterze na przestrzeni miesiąca co najmniej trzykrotnie - po raz pierwszy 25 grudnia 2019 roku. Gigant technologiczny zachował bierność, dopóki w sprawę nie zaangażował się federalny funkcjonariusz organów ścigania.Doe dowiedział się o tweetach dopiero w styczniu 2020 roku, ponieważ stały się szeroko komentowane przez jego kolegów z klasy. Doprowadziło to do "dokuczania, nękania, okrutnego zastraszania" ze strony rówieśników oraz myśli samobójczych po stronie powoda.28 stycznia Twitter odpowiedział na skargi, informując, że materiał który zebrał już ponad 167 000 wyświetleń i 2223 retweetów, nie zostanie usunięty.- wspomina się w pozwie.Dopiero dwa dni później mama Doe we współpracy z agentem z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego skutecznie doprowadziła do usunięcia filmów z dniem 30 stycznia, stwierdza pozew.Początkowo Twitter odrzucił prośbę o komentarz od The Post, ale w ciągu kilku godzin zdanie zmieniono, a na redakcyjną skrzynkę wysłano standardową formułkę:- napisał rzecznik Twittera.Źródło: New York Post