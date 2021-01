Czy wraz ze śniegiem pada na nas plastik? Tomasz Rożek odpowiada

Ten viral to fake. Ten viral to fake.



Kilka dni temu w sieci ukazał się zdobywający błyskawicznie popularność film, w którym Polka mieszkająca w Hiszpanii stwierdziła, że "śnieg to są chemikalia - jakieś kwasy i plastiki, którymi nas trują" . Na dowód tego wzięła w swe dłonie śnieg, ulepiła z niej kulkę i umieściła pod nią zapaloną zapalniczkę. Śnieg nie topił się i uległ osmaleniu. Miłośnicy teorii spiskowych ochoczo podchwycili temat, nagłaśniając kolejny światowy spisek. Po raz n-ty okazało się, że zdumienie wynika wyłącznie z niewiedzy. Sprawę wyjaśnił Tomasz Rożek, prowadzący znany kanał Nauka. To lubię na Youtube.



"Plastikowy" śnieg się nie topi? To bzdura

"Jest śnieg. Co się dzieje jak go podpalimy? Nie topnieje, robi się czarny, zobaczcie" - mówi w swoim nagraniu Polka. Zjawisko na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne - wystarczy podejść z włączoną zapalniczką do śniegu spoczywającego na gałęzi drzewa, aby przekonać się, że ten błyskawicznie stopi się pod wpływem wysokiej temperatury. Zobaczcie jednak, co stanie się, gdy zdejmiecie ten sam śnieg z gałęzi, a następnie ulepicie z niego zbitą kulkę. Stanie się dokładnie to samo, co na viralowym nagraniu kobiety.



Polka miała bardzo proste wytłumaczenie - uznała, że zachodzące zjawisko stanowi wynik globalnego spisku. W swoim wywodzie nie omieszkała nawiązać do pandemii, którą nazwała "plandemią" , by po chwili dodać, że "to co robią z nami politycy to już jest niedopuszczalne" . Kobieta wytłumaczenia nie znalazła, ale najwyraźniej nie zadała sobie trudu, by go poszukać. Wątpliwości rozwiał Tomasz Rożek.



Takie zachowanie się śniegu to wynik działania dwóch zjawisk. By śnieg się stopił musi się ogrzać i przekroczyć temperaturę 0 stopni Celsjusza. To zadanie bardzo trudne w sytuacji, gdy na zewnątrz panuje ujemna temperatura, a śnieg został uprzednio mocno zgnieciony w dłoni. Kulka stopiłaby się bez problemu, gdyby ogrzać ją dużym płomieniem. Skąd wzięło się osmolenie? To resztki gazu znajdującego się w zapalniczce. To wszystko, tajemnica rozwiązana.