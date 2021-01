Facebook: sztuczna inteligencja jeszcze dokładniej opisze zdjęcia

Facebook odważniej inwestuje w SI

Źródło: Facebook

Sztuczna inteligencja to temat, który jednych fascynuje oraz pasjonuje, a jeszcze innych przeraża i oburza. Niezależnie od przekonań należy zdawać sobie sprawę, iż SI to technologia coraz to bardziej odmieniająca nasze życie i wpływająca na wiele jego aspektów. Świetnie ukazują to nowinki prezentowane przez technologicznych gigantów.Facebook ogłosił właśnie nową wersję systemu opartego na AI , który analizuje udostępnione zdjęcia i automatycznie tworzy ich transkrypcję. Projekt „Automatic Alt Text” rozwijany jest od 2016 roku z myślą o osobach niedowidzących lub innymi problemami wzroku. Przez ten czas przebył naprawdę długą drogę.Społecznościowy koncern chwali się, żew porównaniu do starszej wersji. Generowane opisy zawierają obecnie znacznie więcej szczegółów. Przykład? Zamiast „Jedna osoba stoi przy budowli” pojawić się może „Jedna osoba robi sobie zdjęcie przy Wieży Eiffla”.Co więcej,. Ma to pomóc w lepszej orientacji osoby przeglądającej dane treści i ograniczenie liczby ewentualnych domysłów. Wszystko to brzmi rzecz jasna świetnie, ale o rewolucji nie ma jeszcze mowy.Określenie tego, co znajduje się na grafice nie jest aż tak dokładne, by rozwiewać wszystkie wątpliwości. Do takiego momentu w procesie AI nie wiadomo jednak czy kiedykolwiek uda się ludzkości dotrzeć. Czas pokaże.Źródło: Facebook (via TechCrunch