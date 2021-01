Netflix bije rekord abonentów i obiecuje mnóstwo nowości

Minimum jedna nowość tygodniowo.





Netflix bije rekord – ale ma dużą konkurencję





fot. Charles Deluvio - Unsplash

Netflix osiągnął kolejny, ważny kamień milowy w swoim rozwoju. Firmana całym świecie. Osiągnięcie to nastąpiło po spektakularnym wzroście serwisu w pierwszym kwartale 2020 roku – na samym początku pandemii koronawirusa. Netflix przyznał jednak, iż 2021 rok nie przyniesie podobnych rekordów i sama firma jest świadoma, iż będzie musiała zrobić naprawdę dużo, aby utrzymać przy sobie klientów.W czwartym kwartale 2020 roku Netflix dodał do swojego grona ponad 8,5 miliona aktywnych użytkowników. W całym 2020 roku firma, osiągając przychody na poziomie 25 miliardów dolarów. Netflix ostrzega, iż w najbliższych miesiącach nie spodziewa się podobnych wzrostów.Swoje trzy grosze do wspomnianego rekordu dodały oryginalne treści, które pojawiły się na platformie – między innymi bardzo popularny Gambit Królowej, którySerial The Crown również bił rekordy popularności i pozwolił Netflixowi wygrać z konkurencją w postaci chociażby Disney Plus.Netflix daje swoim klientom do zrozumienia, ze warto płacić abonament – firma ma bardzo ambitne plany na 2021 rok zakładające stworzenie wielu autorskich produkcji. Netflix zadeklarował, że. W 2021 roku powinien także pojawić się nowy sezon Wiedźmina.Badania przeprowadzone przez Deilotte wskazały na niepokojący trend. Ponad 25 procent użytkowników serwisów streamingowych– po okresie próbnym rezygnują oni z abonamentu, idąc gdzie indziej. To może być główne zmartwienie Netflixa na 2021 rok.Firma wchodzi w kolejny rok z dużym impetem, jednak konkurencja nie śpi. Na horyzoncie swoje materiały opracowują przecież takie serwisy,Źródło: TheVerge / fot. Thibault Penin - Unsplash