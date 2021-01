Revolut ma problem. Mogą pojawić się dodatkowe opłaty

Ważne informacje dla użytkowników.

Utrata możliwości oferowania rachunków z lokalnym numerem IBAN

"(...) Przepraszamy za niedogodności. Szukamy systemowego rozwiązania. Dajemy znać już teraz, dwa miesiące wcześniej, by każdy miał czas sprawdzić opłaty w swoim banku i przejść na darmowe doładowania z karty debetowej.

PS: o zmianie informujemy indywidualnie, mailowo, każdy powinien znaleźć w tym tygodniu w swojej skrzynce maila odnośnie tej możliwej zmiany"

Jak uniknąć opłat?

Revolut czyli popularna aplikacja do zarządzania finansami ma już w Polsce ponad milion użytkowników. Okazuje się, że wielu z nich może wkrótce narazić się na dodatkowe opłaty - wszystko przez problemy zPopularny fintech może 18 marca stracić możliwość oferowania rachunków z lokalnym numerem IBAN. Firma poinformowała, że aktualnie szuka banku w Polsce, z którym będzie gotowy zawrzeć odpowiednią umowę. Jeżeli tak się nie stanie, osoby korzystające z konta bankowego w Revolut mogą być obciążane dodatkowymi opłatami.Revolut zaznacza, że jeżelinie będą oferowane lokalne rachunki IBAN, dodatkowe opłaty mogą pojawić się przy. Szczególnie narażeni są użytkownicy otrzymujący pensję od pracodawcy na Revolut. Bank, z którego realizowany jest przelew może pobrać w tej sytuacji opłatę jak za przelew zagraniczny. Oczywiście scenariusz ten dotyczy też osób, które zasilają kartę Revolut przelewem bankowym.- czytamy na Facebooku Revolut Polska Na stronach pomocy technicznej Revolut czytamy, że od 18 marca 2021 roku Revolut nie będzie już miał dostępu do lokalnych systemów płatniczych, a wszyscy klienci powrócą do swoich numerów IBAN, zaczynających się od „LT”.Oznacza to, że płatności przesyłane na konto lokalne nie będą księgowane na koncie i będą zwracane do nadawcy. Nie ma możliwości zachowania tych danych konta i dalszego korzystania z nich do otrzymywania płatności.Revolut już teraz rekomenduje swoim użytkownikom przejście na doładowania z kart debetowych, które są darmowe.Jak widać, sprawa jest rozwojowa. Możliwe, że fintech podpisze odpowiednią umowę z którymś z polskich banków. Wówczas użytkownicy unikną opłat za przelewy przychodzące.Źródło: Revolut