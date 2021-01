Netia przyspiesza światłowód. 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie

Wprowadzono nową ofertę.



Ta wiadomość z pewnością zainteresuje użytkowników będących w zasięgu dostawcy Internetu Netia. Operator zmodyfikowała swoją ofertę światłowodowego dostępu do internetu, wprowadzając opcję do 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Do 16 lutego br. zakup wybranych pakietów internetu z TV premiowany jest 3 miesiącami abonamentu na start gratis.



Nowe promocyjne cenniki („Nowa rozrywka III”) obowiązują od 18 stycznia 2021 r. Dla łączy w technologiach światłowodowych podstawowa promowana opcja prędkości, to nadal do 300 Mb/s w cenie 50 zł miesięcznie (cena dla budownictwa wielorodzinnego z umową na 24 miesięcy z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe). Następny w kolejności wariant, dwa razy szybciej - do 600 Mb/s zastąpił wcześniej dostępną opcję do 500 Mb/s, przy zachowaniu dotychczasowej, atrakcyjnej ceny 60 zł miesięcznie. Za dopłatą kolejnych 10 zł miesięcznie można przyspieszyć łącze aż do 1 Gb/s. Niezależnie od wybranej opcji przez 3 miesiące na start klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych.





Netia - internet stacjonarny dla nowych klientów / Źródło: netia.pl/pl/internet Ta wiadomość z pewnością zainteresuje użytkowników będących w zasięgu dostawcy Internetu Netia. Operator zmodyfikowała swoją ofertę światłowodowego dostępu do internetu, wprowadzając opcję. Do 16 lutego br. zakup wybranych pakietów internetu z TV premiowany jest 3 miesiącami abonamentu na start gratis.Nowe promocyjne cenniki („Nowa rozrywka III”) obowiązują od 18 stycznia 2021 r. Dla łączy w technologiach światłowodowych podstawowa promowana opcja prędkości, to nadal do 300 Mb/s w cenie 50 zł miesięcznie (cena dla budownictwa wielorodzinnego z umową na 24 miesięcy z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe). Następny w kolejności wariant, dwa razy szybciej -, przy zachowaniu dotychczasowej, atrakcyjnej ceny. Za dopłatą kolejnych 10 zł miesięcznie można przyspieszyć łącze aż do 1 Gb/s. Niezależnie od wybranej opcji przez 3 miesiące na start klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych.



Analogiczną modyfikację prędkości przeszła obowiązująca do 16 lutego br. świąteczno-noworoczna promocja zestawów internetu z wybranymi pakietami TV. Promocją objęte są zestawy usług telewizyjnych ze 100 popularnymi kanałami (pakiet M) oraz ze 182 kanałami (pakiet L) wraz z dostępem do internetu do 300 Mb/s w cenie odpowiednio 60 zł i 90 zł. Wybierając zestawy objęte promocją klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych przez okres 3 miesięcy, a w pierwszym miesiącu otrzymują bezpłatnie dostęp do pełnej oferty telewizyjnej Netii, czyli aż 216 kanałów.



Według rankingu łącz światłowodowych opublikowanego przez speedtest.pl, Netia w grudniu 2020 r. oferowała średnią prędkość pobierania na poziomie 182,08 Mb/s i wysyłania 50,38 Mb/s (dane na podstawie 30 tys. testów).





Źródło: Netia