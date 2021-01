Allegro idzie w biznes. Wprowadzi rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe

Allegro to zdecydowanie najsilniejsza platforma handlowa w Polsce, ale firma chce umacniać swoją pozycję w kolejnych obszarach. Właśnie ogłoszono, że już w lutym wprowadzone zostanie rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe.- czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.Oferta Allegro Biznes dostępna będzie tylko dla posiadaczy konta Firma. Dlatego w momencie uruchomienia serwisu, firmy sprzedające i kupujące na Allegro automatycznie otrzymają do niej dostęp. Jednocześnie sprzedający, których oferty pojawią się na obu wersjach Allegro, otrzymają możliwość eksploracji dodatkowego rynku, na którym wydatki są średnio 10-krotnie większe niż w przypadku zakupów konsumenckich.

"Allegro Biznes, zbudowane na bazie lubianej przez Polaków platformy do zakupów online, to najlepsze miejsce na firmowe zakupy, które łączy w sobie szeroki wybór produktów, atrakcyjne ceny, przyjazne metody płatności oraz wygodę dostaw z funkcjami i narzędziami pozwalającymi obniżyć koszty."

foto. Allegro

Każdego miesiąca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Dzięki Allegro Biznes ich „podróż konsumencka” będzie teraz jeszcze lepsza. Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B

ma połączyć szeroki wybór produktów, wygodę dostaw i atrakcyjne ceny z funkcjami usprawniającymi zakupy firmowe. Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie doskonale znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają.– komentuje Dagmara Brzezińska-Marcu, Commercial Category Management Director w Allegro.Platforma Allegro Biznes zostanie udostępniona na początku lutego.Źródło: Allegro