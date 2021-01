Pikantne zdjęcia na Twitterze Marka Suskiego. Konto polityka zhakowane?

Źródło: Zaufana Trzecia Strona

Rzeczniczka PiS odpowiada

"Doszło do włamania na konto posła Marka Suskiego. Zamieszczane treści nie są jego autorstwa. Sprawa jest wyjaśniana"

Doszło do włamania na konto posła Marka Suskiego. Zamieszczane treści nie są jego autorstwa. Sprawa jest wyjaśniana — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) January 18, 2021

Sprawa ma ciekawy wątek

Plik RAR z serwisu Mega zawiera 10 plików, których nazwy sugerują, że zostały pobrane zarówno poprzez Messengera (wymazane dane EXIF) oraz prawdopodobnie z poczty elektronicznej lub pamięci smartfonu. Nie wiadomo skąd zdjęcia posłanki znalazły się w posiadaniu napastników, o ile faktycznie za publikacją tychże stoi osoba trzecia.- poinformowała za pośrednictwem Twittera rzeczniczka prasowa partii Prawo i Sprawiedliwość, Anita Czerwińska. Post został wrzucony niedługo po postach Marka Suskiego, o godzinie 10:32Trudno powiedzieć, co tak naprawdę miało miejsce. Znani tego świata nie jeden już raz pokazywali, że o zasadach zachowania bezpieczeństwa w sieci wiedzą bardzo niewiele. Gdyby profil na Twitterze chroniony był weryfikacją dwuskładnikową, do tego ataku prawdopodobnie nigdy by nie doszło.Serwis Zaufana Trzecia Strona donosi, że kobieta, której zdjęcia zagościły na Twitterze posła Suskiego, ma konto na Instagramie. Umieszczono dziś na nim zdjęcia dwóch osób w "prywatnych sytuacjach", w tym jednego polityka, którego to konto właśnie zostało usunięte z Twittera. Zdjęciom towarzyszył poniższy opis.Źródło: Zaufana Trzecia StronaByć może wkrótce poznamy jakiekolwiek odpowiedzi na cisnące się na usta pytania.Źródło: Twitter, Zaufana Trzecia Strona