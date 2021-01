Wystartował polski Facebook. WolniSlowianie zaczęli od... cenzury

Wolnislowianie.pl - co to jest?

Wolnislowianie.pl - jak się zarejestrować?

Usunięcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z wszystkich znanych serwisów społecznościowych, wzbudziło ogólnoświatową debatę na temat tego, co mogą, a czego nie powinny robić prywatne media tego rodzaju. Premier Mateusz Morawiecki napisał we wtorek, że media społecznościowe mają służyć Polakom, a nie obcym interesom , a pod adresem Facebooka, Twittera i innych podmiotów z zagranicznym kapitałem posypały się słowa krytyki, zwłaszcza z "prawej strony" polskiej opinii publicznej. Ktoś postanowił również powiedzieć "dość" i otworzył polskiego Facebooka. Oto serwis Wolni Słowianie, który z wolnością ma chyba niewiele wspólnego.Nie wiem która to już polska odpowiedź na Facebooka, ale oto jest. Pod adresem internetowym wolnislowianie.pl wystartował serwis o nazwie Wolni Słowianie, co jego twórcy ze Stowarzyszenia "Królestwo Wolnych Słowian" ogłosili za pośrednictwem dość osobliwego filmu opublikowanego, o ironio, w serwisie YouTube. Mężczyzna w kominiarce na twarzy mówi na nim z pełnym przekonaniem, że portal społecznościowy powstał, by uniezależnić się od. Wygląda na to, że w dalszych planach twórców Wolnych Słowian może znajdować się stworzenie alternatywy dla usług Google.Serwis wystartował 11 stycznia, a dziś, 14 stycznia, zarejestrowanie się w nim jest niemożliwe. Wcześniej, o pomyślnej rejestracji w obrębie witryny informował znany internetowy celebryta, Krzysztof Gonciarz.YouTuber założył konto w serwisie 12 stycznia. Radość nie trwała długo, bowiem to zostało szybko zbanowane. Za co? Cytując klasyka: "nie wiem, ale się domyślam".To dość interesujące zdarzenie w kontekście tego, co o swoim serwisie mówią twórcy:Prawdopodobnie w powyższej wypowiedzi chodziło o to, że cenzura obejmie wyłącznie osoby o poglądach sprzecznych z poglądami twórców.Nie wiadomo. Nie wiadomo także, czy rejestracja będzie jeszcze w ogóele możliwa, a internauci zastanawiają czy serwis spełnia jakiekolwiek standardy w zakresie przetwarzania danych użytkowników. Być może właśnie dlatego rejestrację zawieszono?