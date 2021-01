Snapchat także zbanuje Donalda Trumpa

Snapchat też nie chce u siebie Donalda Trumpa

Źródło: Snapchat

Donald Trump jest ostatnio pod ostrzałem praktycznie wszystkich środowisk. W Izbie Parlamentarnej odbyło się głosowanie o postawienie go w stan oskarżenia, a w internecie tak naprawdę już to zrobiono. Przynajmniej tak można odczytywać informacje o blokadzie kont prezydenta USA na praktycznie wszystkich mediach społecznościowych. Twitter , Facebook, Instagram, a nawet YouTube – Donald Trump nie ma wstępu obecnie wstępu na te platformy. Powód banicji jest wszędzie identyczny. Chodzi o, a konkretnie złamania przepisu zabraniającego podżeganie do przemocy. Właśnie, brakuje Wam kogoś w powyższym zestawieniu?Do grona społecznościowych gigantów blokujących Trumpa. Jeśli śledzicie rozwój aplikacji, to taka późna reakcja może wydawać się dosyć zaskakująca. To bowiem właśnie Snapchat najusilniej starał się zamknąć usta prezydentowi. Wszystko zaczęło się w czerwcu zeszłego roku, kiedy jego posty zostały usunięte z sekcji „Odkrywaj”.Mieliśmy wtedy do czynienia z morderstwem George’a Floyda – wtedy też Donald Trump po raz pierwszy został oskarżony o nawoływanie do zamieszek i nienawiści. Treści publikowane przez zespół biznesmena były usuwane z platformy w zastraszającym tempie. Dopiero teraz zdecydowano się na radykalny krok.Konto Trumpa zawieszono w zeszłym tygodniu, kiedy to doszło do tragicznych wydarzeń w Kapitolu.podczas oficjalnej inauguracji nowego prezydenta USA – Joe Bidena.Źródło: Variety / Foto. pixabay.com (geralt), Snapchat