Premier Morawiecki: media społecznościowe będą służyć Polakom, a nie obcym interesom

Mateusz Morawiecki w obronie wolności słowa

"Urodziłem się i wychowałem wśród ludzi, dla których wolność była najcenniejszą wartością. W Polsce jesteśmy tak bardzo przywiązani do wolności, bo wiemy jak to jest, kiedy ktoś próbuje ją nam ograniczyć.

Przez blisko 50 lat żyliśmy w kraju, w którym obowiązywała cenzura; w kraju, w którym Wielki Brat mówił nam, jak mamy żyć, co mamy myśleć i czuć – a czego myśleć, mówić i pisać nie mamy prawa. Dlatego z takim niepokojem patrzymy na wszelkie próby ograniczania wolności"

„Jednym z synonimów wolności zawsze był dla nas Internet. Najbardziej demokratyczne medium w historii, forum, na którym każdy może bez skrępowania zabrać głos. Narzędzie pozwalające każdemu człowiekowi realnie wpływać na rzeczywistość, w stopniu nieznanym jeszcze kilkanaście lat temu"

"Swoboda związana z brakiem regulacji Internetu ma wiele pozytywnych efektów. Ale są też negatywne: stopniowo zaczęły w nim dominować wielkie, ponadnarodowe korporacje, bogatsze i potężniejsze od wielu państw. Te korporacje zaczęły traktować naszą internetową aktywność tylko jako źródło zysku i wzmacniania globalnej dominacji. A także czuwać nad poprawnością polityczną tak, jak im się to podoba. I zwalczać tych, którzy się im sprzeciwiają.

Ostatnio coraz częściej mamy do czynienia z praktykami, które – wydawałoby się – odeszły już do przeszłości. Cenzurowanie wolnego słowa, domena totalitarnych i autorytarnych reżimów, powraca dziś w formie nowego, komercyjnego mechanizmu zwalczania tych, którzy myślą inaczej."

"Nie ma, i nie może być, zgody na cenzurę. Ani państwową – taką jak kiedyś w PRL, ani prywatną, taką jaką próbuje się wprowadzać dziś. Wolność słowa jest solą demokracji - dlatego musimy jej bronić. O tym, które poglądy są słuszne, a które nie, nie mogą decydować za nas algorytmy czy właściciele korporacyjnych gigantów"

Co planuje polski rząd w sprawie cenzury w mediach społecznościowych?

Z końcem ubiegłego roku polski rząd zapowiedział, że chce bronić wolności słowa w sieci i szykuje w tej sprawie przełomową ustawę . Wydarzenia mające miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, związane z precedensowym odcięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa od mediów społecznościowych doprowadziły do kolejnej zdecydowanej deklaracji. Tym razem wygłosił ją prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Konta Donalda Trumpa zostały zawieszone lub zablokowane na YouTube, Facebooku, Twitterze, Instagramie, Snapchacie, a nawet Twitchu. Wywołało to ogólnoświatową dyskusję na temat tego, w jaki sposób powinny być regulowane prywatne duże serwisy społecznościowe w zakresie ich swobodnego podejścia do cenzury. Do sprawy w długim poście na Facebooku odniósł się Mateusz Morawiecki.- stwierdził.- dodał.Polski szef rządu ocenia, że w sieci pojawiła się cenzura, która nie powinna mieć miejsca.Premier przypomniał, że rzeczy, które nie są zabronione są dozwolone - także w internecie.- napisał.Mateusz Morawiecki w swoim wpisie przekonuje, że Polska będzie zawsze stała na straży demokratycznych wartości, w tym wolności słowa, a właściciele portali społecznościowych nie mogą stać ponad prawem. Zapowiedział, że planowane są działania, które określą ramy funkcjonowania Facebooka, Twittera, Instagrama i innych platform. Niezbędne są zmiany tak w prawie krajowym, jak i obowiązującycm na terenie całej Unii Europejskiej.Wiele osób uważa, że prezydent USA Donald Trump intencjonalnie podżegał do przemocy w swoim kraju, czym przyczynił się pośrednio do śmierci pięciu demonstrujących osób. Część komentatorów jest zdania, że wypowiedzi Donalda Trumpa nie były zgodne z prawem i przedstawiciele mediów społecznościowych zareagowali prawidłowo. Warto przypomnieć, że kwestionowane przez Trumpa wyniki wyborów zostały zatwierdzone, a amerykańskie sądy odrzuciły protesty wyborcze z racji braku dowodów. W tym świetle niektóre posty Donalda Trumpa były uznawane jako fake newsy i celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd.Źródło: Mateusz Morawiecki, zdj. tyt KPRM