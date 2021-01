Rosjanie będą karać osoby używające internetu od Starlink

Kuriozalna sytuacja.





Kara za Starlink – ile trzeba będzie zapłacić?





fot. NASA - Unsplash

Rosyjska Duma Państwowa rozważadostarczanego przez firmę Elona Muska. Proponowana ustawa ma na celu uniemożliwić dostęp do sieci za pośrednictwem usługi SpaceX Starlink, OneWeb lub innych konstelacji satelitów nierosyjskich, które znajdują się w trakcie działania lub opracowywania.Informacje, do których dotarł serwis Popular Mechanics wskazują na to, że zalecane kary za korzystanie z internetu Starlinkoraz od 500 tysięcy do 1 miliona rubli dla podmiotów prawnych. Członkowie Dumy twierdzą, że internet Starlink sukcesywnie omija krajowy System Operacyjnych Środków poszukiwawczych, któryW ramach specjalnych przepisów, cały rosyjski ruch internetowy musi przechodzić przez wybranego, krajowego dostawcę usług telekomunikacyjnych. Nic więc dziwnego, że rząd Rosji chce podjąć szczególne kroki, aby upewnić się, iż posiada całą sytuację pod kontrolą.Rosjanie nazywają usługi dostarczane przez Starlink „internetowym nonsensem”, jednocześnie samodzielnie planując stworzenie konstelacji satelitów dostarczających połączenie z siecią na terenie całej Rosji. Mimo tego, że Rosja zakazuje korzystanie z OneWeb, to… pomaga firmie wystrzelić jej satelity nad powierzchnię naszej planety.– w 2021 roku, każdego miesiąca na orbicie będą lądowały nowe konstrukcje OneWeb wystrzeliwane z terytorium objętego władzą Władimira Putina.Rosja ma zacząć wdrażać w życie. Obecnie pojawiają się jednak pytania związane z przystępnością tego rozwiązania oraz kosztami, które trzeba będzie ponieść, aby zadziałało ono w pełni poprawnie. Projekt może bowiem kosztowaćŹródło: ArsTechnica / fot. SpaceX