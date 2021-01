Siedmiu wspaniałych. Najciekawsze kanały popularnonaukowe na YouTube

Ostatnie miesiące pokazały, że mnóstwo osób na świecie zwraca się ku pseudonauce. "Chłopski rozum" i z pozoru tylko logiczne myślenie zastępują co poniektórym tysiące lat dorobku naukowego ludzkiej cywilizacji. Mnożący się wkoło antyszczepionkowcy, przeciwnicy 5G, płaskoziemcy i innej maści... naukosceptycy, rozsiewają w Internecie fake newsy i informacje niesprawdzone, tworząc dezinformację, jakiej nie powstydziłyby się najskuteczniejsze służby wywiadowcze wrogiego kraju. W natłoku komunikatów płynących w sieci dosłownie zewsząd trudno jest czasem znaleźć materiały wartościowe. Takie właśnie chciałem polecić dziś Waszej uwadze.



Najciekawsze kanały popularnonaukowe na YouTube

YouTube potrafi być naprawdę świetnym źródłem jakościowej rozrywki oraz wiedzy z zakresu przeróżnych dziedzin nauki. Poniżej przygotowałem krótkie zestawienie kanałów YouTube, które moim zdaniem warto śledzić. W czasach, w których standardem stała się rozrywka lekka, prosta i "odmóżdżająca" dobrze jest sięgać po treści skłaniające do choćby odrobiny refleksji. Materiały publikowane na wszystkich poniższych kanałach są serwowane w sposób przystępny, a czasem także humorystyczny. Co najważniejsze jednak, znajdziecie w nich tylko sprawdzone informacje.



1. SciFun

Znany mason, iluminata i ważny agent - tak o SciFunie piszą płaskoziemcy. Dlaczego? Bo z merytorycznymi argumentami podawanymi przez SciFuna w dyskusjach miłośnikom pseudonauki trudno jest polemizować bez sięgania po "argumenty" ad personam. To chyba dostateczna rekomendacja dla człowieka w przystępny sposób tłumaczącego swoim widzom zagadnienia ze świata nauki? Dariusz Hoffman, prywatnie brat AdBustera, oprócz prezentowania ciekawostek naukowych rozprawia się na co dzień z wieloma mitami i ochoczo odpowiada na pytania trapiące Polaków. Jak sama nazwa kanału wskazuje, często uczy nauki poprzez zabawę. Co by się stało, gdyby zmniejszyła się ziemia? Jak kamera i mikrofon zachowują się w próżni? Czym jest roaming i jak działa? To tylko przykładowe materiały.







SciFun zasłynął chyba najbardziej swoją pięcioodcinkową serią Płaska Ziemia - Poważna Analiza, w której rozprawił się chyba z wszystkimi pseudodowodami na płaską Ziemię.







Jego "Krótki film o prawdzie i fałszu" to coś, co powinien zobaczyć absolutnie każdy Polak.







2. Kurzgesagt – In a Nutshell

Mam nadzieję, że znacie dobrze język angielski. Wiedza ta pozwoli Wam bowiem dobrze zrozumieć treści publikowane przez niemieckie studio animacji założone przez Philippa Dettmara. Kurzgesagt – In a Nutshell to doskonałej jakości animacje poruszające tematy technologiczne, naukowe, filozoficzne, psychologiczne oraz czasami także polityczne. Założony w 2013 kanał jest moim ulubionym kanałem angielskojęzycznym i jednym z najlepszych źródeł przystępnych informacji o kosmosie. Gdybym miał polecić kilka nagrań "na start", byłyby to:



Paradoks Fermiego - gdzie są kosmici?





Granice wszechświata - jak daleko może sięgnąć ludzkość?





Co się stanie jeśli zdetonujesz bombę atomową w Rowie Mariańskim?





3. Uwaga! Naukowy bełkot

Dawid Myśliwiec. Powinniście znać to imię i nazwisko, bowiem są to personalia osoby prowadzącej rewelacyjny kanał Uwaga! Naukowy bełkot. Już sam opis jego kanału jest intrygujący i zmusza do refleksji.



"Czy wiesz, że 63% osób jest w stanie uwierzyć w nieprawdziwą informację, jeśli jest w niej odwołanie do badań i statystyk? Nie musisz jednak nic wymyślać - nauka jest bowiem pełna wiedzy, która szokuje i ciekawi."



Prawda to, czy fałsz? Zweryfikuj to sam! Jak już to zrobisz, odwiedź Uwaga! Naukowy bełkot na YouTube, gdzie dowiesz się m.in. czy ktoś odpowiada za bezpieczeństwo szczepionki, czy na Wenus jest życie, czy maseczki działają i... po co komu poczucie humoru?!







Dawid Myśliwiec nie boi się poruszać tematów trudnych, kontrowersyjnych i budzących negatywne emocje. O wszystkim mówi jednak ze spokojem, obiektywnie i sięgając wyłącznie po argumenty mające swe korzenie w świecie nauki.







5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem?





4. RealLifeLore

RealLifeLore to angielskojęzyczny kanał zbliżony tematycznie do Kurzgesagt – In a Nutshell, ale poruszający nieco "luźniejszą" tematykę. Jeśli interesują Cię przede wszystkim ciekawostki geograficzne, znalazłeś właśnie kanał, który będziesz oglądał godzinami. Nie brakuje tu filmów nietuzinkowych. Przykład? A choćby ten odpowiadający na pytanie: dlaczego położenie geograficzne Polski jest fatalne?







Z innych materiałów dowiesz się m.in. dlaczego prędkość światła jest tak naprawdę niezwykle niska...







...i poznasz historię najdłuższego w historii korka, trwającego aż 8 lat.







5. Nauka. To Lubię

Nauka. To Lubię jest kanałem na YouTube, a przy okazji także stroną internetową prowadzoną przez Tomasza Rożka. Jak sam o sobie pisze, z wykształcenia jest fizykiem, a z zawodu dziennikarzem naukowym, kierującym działem naukowym w tygodniku Gość Niedzielny. Na jakie pytania udziela odpowiedzi jeden z najpopularniejszych "internetowych" fizyków w Polsce? Na wszystkie, jakie możecie sobie tylko wyobrazić - głównie związane z fizyką i biologią. Waszej uwadze polecam przede wszystkim odcinki:



Jak działa reaktor?





Czy klimat NA PEWNO się ogrzewa?





Skąd biorą się zszargane nerwy?





6. Vsauce2

Kanał Vsauce2 porusza zagadnienia z zakresu matematyki, w tym paradoksów, gier matematycznych, zagadek, aby pokazać widzom złożoności kryjące się pod z pozoru tylko prostymi zagadnieniami. Wybrane ciekawe nagrania to:



Czym jest paradoks?





Paradoks nieskończoności pieniędzy





Wynalezienie muzyki





7. Stated Clearly

Podstawy nauki z dobrą zabawą w tle. Kolejny anglojęzyczny kanał w tym zestawieniu odpowiada w prostych słowach o skomplikowanych dla wielu zjawiska. Twórcy kanału Stated Clearly chcą stymulować w widzach krytyczne myślenie oraz budzić w nich ciekawość i zamiłowanie do zgłębiania wiedzy. Jak? Między innymi za pomocą bogatych w informacje animacji, które wyjaśniają tematy naukowe przyjaznym językiem i ładnymi obrazami. Na kanale Stated Clearly dowiesz się między innymi:



Skąd się biorą nowe wirusy?





Czy dinozaury żyły wtedy, kiedy ludzie?





Czym jest życie?





Jeśli znacie inne ciekawe kanały o tematyce popularnonaukowej, podajcie ich nazwy innym czytelnikom w sekcji komentarzy. Popularyzujmy naukę, walczmy z pandemią pseudonauki.





Wzbogać swoją wiedzę.