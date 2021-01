Orange rozdaje 10 GB internetu. Grzech nie skorzystać

Orange wita Nowy Rok darmowymi gigabajtami

Dopiero co rozpoczęty rok to idealna okazja do organizowania przeróżnych akcji promocyjnych. Zdają sobie z tego sprawę nie tylko sieci sklepów, ale także operatorzy komórkowi. Jak się okazuje, Orange postanowiło sprezentować swoim klientomZ pakietu #jesteśmyzwami skorzystać mogą niemalże wszyscy. Mowa o klientach indywidualnych oraz biznesowych, którzy korzystają z ofert na kartę lub Orange Flex. Wszystko co trzeba zrobić, aby zaopatrzyć się w bezpłatne gigabajty, to:– należy udać się do zakładki „Kody Promocyjne” w aplikacji Mój Orange i– należy wysłaćpod numer 80820.Tyle.Darmowe gigabajty przyznawane są na 30 dni od momentu wpisania specjalnego kodu, bądź wysłania SMS-a. Nie da się ukryć, iż mamy do czynienia z naprawdę interesującą promocją, która z pewnością zainteresuje wielu użytkowników. Co ciekawe, niedługo pojawi się także podobna oferta dla klientów Nju Mobile. Jeśli jesteś jednym z nich, to warto uzbroić się w cierpliwość.Orange przygotowało także ciekawą promocję w ramach swojej oferty VOD. W każdą środę wybrane filmy (10 pozycji) będą kosztować wyłącznie 1 zł. Po wypożyczeniu produkcje można oglądać przez 48 godzin bez jakichkolwiek reklam.Źródło i foto: Orange