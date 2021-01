Powstała darmowa gra o wydarzeniach 2020 roku. Zagraj w nią w przeglądarce

Krótka i dobra zabawa.

Gra o 2020 roku

Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najbardziej pechowych dla ludzkości, przynajmniej jeśli chodzi o XXI wiek. Minione 12 miesięcy obfitowały w wydarzenia negatywne i pandemia była tylko jednym z nich. Z dystansem do ubiegłorocznego zamieszania postanowił podejść programista, który stworzył grę zatytułowaną. Zagracie w nią za darmo, w przeglądarce internetowej.Krótka produkcja stworzona przez anonimowego internautę zabiera graczy w wyjątkową i pełną emocji podróż przez 2020 rok. Na przestrzeni dwuwymiarowej, wirtualnej przygody przeżyjecie na nowo pożary w Australii, wybuch pandemii COVID-19, wielki krach na światowych rynkach, kwarantannę, wzrost popularności aplikacji TikTok , wybory w USA i inne.Sterowanie jest bardzo proste. Do pełni szczęścia wystarczą Wam strzałki i klawisz spacji, zmuszający bohatera do skakania. Wszystko zaczyna się w 2019 roku od radosnego spaceru i sielankowej muzyki. A potem? Przekonajcie się sami.