Zasięg 5G od Plusa dostępny w kolejnych miastach

Nowa mapa zasięgu 5G.



Sieć Plus cyklicznie rozszerza zasięg sieci 5G w Polsce. Początek 2021 roku to już ponad 1000 stacji bazowych 5G Plusa i ponad 7 milionów osób w zasięgu. Dzięki uruchomionym kolejnym nadajnikom, z sieci 5G można już korzystać we wszystkich 16 województwach. Zgodnie z planami operatora w 2021 r. najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.



Nowe lokalizacje w zasięgu 5G

Na liście nowych lokalizacji w zasięgu 5G Plusa znalazły się: Lublin, Kielce, Białystok, Suwałki, Zamość, Płock, Sieradz, Siedlce, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Konstantynów Łódzki, Bielany Wrocławskie, Dominów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Brzeźno, Jamno, Białe Błota.



Dodatkowe stacje bazowe zostały uruchomione również w miastach, w których 5G było już obecne wcześniej. Kolejne nadajniki pojawiły się m.in. w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie czy Zielonej Górze.



Aktualna lista miejscowości 5G Plus

Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:



• województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,



• województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota,



• województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów,



• województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,



• województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz,



• województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,



• województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna,



• województwo opolskie: Opole,



• województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,



• województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki,



• województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,



• województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska,



• województwo świętokrzyskie: Kielce,



• województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,



• województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno,



• województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno.



Aktualny zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na stronie: https://www.plus.pl/mapa-zasiegu



Pierwszy w Polsce smartfon 5G za mniej niż 1000 zł

W ofercie Plusa jest już prawie 20 smartfonów i routerów 5G. Pod koniec 2020 roku do oferty Plusa trafił na wyłączność pierwszy smartfon 5G w cenie poniżej 1000 zł –



Sieć Plus cyklicznie rozszerza zasięg sieci 5G w Polsce. Początek 2021 roku to już ponad 1000 stacji bazowych 5G Plusa i ponad 7 milionów osób w zasięgu. Dzięki uruchomionym kolejnym nadajnikom, z sieci 5G można już korzystać we wszystkich 16 województwach. Zgodnie z planami operatora w 2021 r. najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.Na liście nowych lokalizacji w zasięgu 5G Plusa znalazły się: Lublin, Kielce, Białystok, Suwałki, Zamość, Płock, Sieradz, Siedlce, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Konstantynów Łódzki, Bielany Wrocławskie, Dominów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Brzeźno, Jamno, Białe Błota.Dodatkowe stacje bazowe zostały uruchomione również w miastach, w których 5G było już obecne wcześniej. Kolejne nadajniki pojawiły się m.in. w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie czy Zielonej Górze.Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota,województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów,województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz,województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna,województwo opolskie: Opole,województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki,województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska,województwo świętokrzyskie: Kielce,województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,• województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno,województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno.W ofercie Plusa jest już prawie 20 smartfonów i routerów 5G. Pod koniec 2020 roku do oferty Plusa trafił na wyłączność pierwszy smartfon 5G w cenie poniżej 1000 zł – realme 7 5G