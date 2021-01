Założyciel platformy Alibaba zaginął. Gdzie jest Jack Ma?

Podejrzenia kierowane w stronę rządu Chin.



Jack Ma to chiński miliarder i biznesmen będący założycielem i prezesem wykonawczym Alibaba Group. Niegdyś najbogatszy człowiek w Chinach zaginął bez śladu dwa miesiące temu. W ubiegłym roku skrytykował politykę finansową swojego kraju, w efekcie czego zaczęto piętrzyć przed nim przeszkody. Cały świat biznesu zastanawia się co się stało z Jackiem Ma?



Jack Ma - miliarder, który przepadł bez wieści

Jack Ma, 56-letni założyciel Alibaba Group, nie był widziany publicznie od ponad dwóch miesięcy. Pod koniec grudnia ubiegłego roku chińskie władze wszczęły dochodzenie antymonopolowe w sprawie Alibaba, największej w kraju firmy zajmującej się handlem elektronicznym, nazywanej czasami chińskim Amazonem. W listopadzie ubiegłego roku rząd tego państwa wprowadził przepisy, na mocy których wstrzymano opiewającą na 37 miliardów dolarów ofertę publiczną na Ant Group, fintech należący do Ma - podobno na polecenie samego prezydenta Chin.



Ruch chińskich władz nastąpił w kilka tygodni po tym, jak Ma otwarcie skrytykował chiński system regulacji finansowych na konferencji w Szanghaju. Ma podobno określił globalne regulacje finansowe stosowane przez Chiny jako "klub starców" i powiedział, że "nie możemy używać wczorajszych metod do regulowania przyszłości" .



Ma w tajemniczy sposób zniknął też ze swojego, stylizowanego na Dragon's Den programu telewizyjnego Africa's Business Heroes, tuż przed listopadowym finałem. Równocześnie, jego zdjęcie zostało usunięte ze strony przedstawiającej jurorów programu. Rzecznik Alibaba powiedział Financial Times, że Ma nie mógł pełnić funkcji członka jury "z powodu napiętego harmonogramu aktywności."



