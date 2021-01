Bitcoin bije rekord za rekordem. Tak drogo jeszcze nie było

Kiedy to się zatrzyma?





Bitcoin idzie na rekord





fot. Aleksi Raksa - Unsplash

(ok. 34 tysiące dolarów). Z tego typu sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy w historii. W ciągu ostatnich tygodni wartość kryptowaluty cały czas rośnie i nie chce się zatrzymać. Trend ten zauważyli nawet najwięksi gracze z innych branż na rynku – rosyjski gigant gazowy Gazprom poinformował, iż otwiera specjalną kopalnię Bitcoinów na Syberii Dla wszystkich osób posiadających nawet niewielki ułamek Bitcoina, ostatnie tygodnie są prawdziwą passą.Według strony internetowej Coindesk, w tym roku– cena momentami się waha, jednak cały czas rośnie. Nieregularny i szybki wzrost sprawił, iż Bitcoinem zainteresowali się duzi inwestorzy poszukujący szybkich zysków. W samym 2020 roku, wartość jednego Bitcoina wzrosła o prawie 300 procent. Wiele innych, cyfrowych walut w tym samym czasie mocno straciło na wartości. Drugą, rekordowo rosnącą kryptowalutą w 2020 roku było Ethereum –Niektórzy analitycy już teraz uważają, że Bitcoin może osiągać kolejne rekordy wartości w momencie, w którym wartość dolara będzie dalej spadać. Warto pamiętać, że Bitcoin jest również przedmiotem obrotu działającym w bardzo podobny sposób do dolarów amerykańskich, funtów czy po prostu złotówek.Rosnąca cena Bitcoina może jednak martwić. W 2017 roku miała miejsce podobna sytuacja – kryptowaluta. Bitcoin przekroczył wartość 19 tysięcy dolarów w listopadzie 2020 roku, po czym znów jego wartość gwałtownie spadła.Inwestycja w BitcoinyW ostatnim czasie jednak na tej kryptowalucie można się niesamowicie wzbogacić.Źródło: BBC / fot. André François McKenzie - Unsplash