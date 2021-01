Tesla przejechała samodzielnie 600 km. Była Januszem lewego pasa (wideo)

Poruszała się także w mieście.



Podczas gdy wielu producentów samochodów dopracowuje w swoich pojazdach co najwyżej dokładność działania aktywnego tempomatu, Tesla przekracza kolejne granice w kwestii autonomicznego poruszania się aut. Udostępniona dwa miesiące temu wersja beta funkcji Full Self-Driving już teraz robi wrażenie. Po kilku poprawkach spektrum jej możliwości doskonale obrazuje materiał wideo umieszczony na kanale Whole Mars Catalog.



Tesla przejechała trasę 600 km w trybie autonomicznym

Funkcja Full Self-Driving, jak sama nazwa wskazuje, pozwala kierowcy zrelaksować się i zapomnieć o konieczności "kręcenia kółkiem" i obsługiwania pedałów. Dzięki niej samochody Tesla nareszcie mogą poruszać się w pełni swobodnie nie tylko po autostradach, ale także mniejszych drogach, a nawet w ruchu miejskim. Należy zaznaczyć, że poruszają się w ruchu miejskim sprawniej niż do tej pory i w granicy górnych limitów prędkości.



