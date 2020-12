Te strony Wikipedii w 2020 roku były odwiedzane najczęściej

Czas na kolejne podsumowanie.

2020 – rok spod znaku pandemii

Wikipedia posiada mnóstwo stron, poświęconych zapewne absolutnie każdej dziedzinie… wszystkiego. Stopień rozbudowania Wikipedii różni się w zależności od jej języka, ale nie zmienia to faktu, że jest ona ogromną skarbnicą informacji. Rzecz jasna, pewne działy serwisu cieszą się większą popularnością niż pozostałe. Właśnie dowiedzieliśmy się, które z jej stron były odwiedzane najczęściej w 2020 roku.Ed Erhart, strateg zawartości w Wikimedia Foundation, jak co roku przedstawił listę 25 stron Wikipedii, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy były odwiedzane przez użytkowników najczęściej. Mowa o stronach Wikipedii anglojęzycznej, ale mam przesłanki ku temu, by myśleć, że lista dla stron polskojęzycznych wyglądałaby podobnie.No więc, jakie tematy cieszyły się w 2020 roku na Wikipedii największym zainteresowaniem? Nie te dotyczące filmów czy muzyków, a, jak można się domyślić, tematy związane z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Na czołowych pozycjach listy znalazły się bowiem strony poświęcone COVID-19 (83 040 504 wyświetleń), Donaldowi Trumpowi (55 472 791 wyświetleń), zgonom w 2020 roku (42 262 147 wyświetleń), Kamali Harris (39 319 706 wyświetleń), Joe Bidenowi (34 281 120 wyświetleń) czy koronawirusom (32 957 565 wyświetleń).