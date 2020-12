Elektroniczny Urząd Skarbowy coraz bliżej. Powstał projekt ustawy

Cyfryzacja kraju postępuje.

E-Urząd Skarbowy dla każdego

"Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami"

E-Urząd Skarbowy to szansa na zagwarantowanie Polakom załatwiania spraw podatkowych bez konieczności uciążliwych i czasochłonnych wizyt w nie zawsze przyjaznych petentom urzędach skarbowych. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały już stosowny projekt ustawy o zmianie ustaw, w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Jednym słowem: cyfryzacja w kraju zmierza w dobrą stronę.Nowoczesny, wirtualny urząd skarbowy tworzony jest z myślą o pięciu grupach klientów: podatnikach, płatnikach, pełnomocnikach, komornikach sądowych i notariuszach. Internetowy serwis ma zapewniać pakiet usług online, pozwalających załatwiać sprawy podatkowe z zakresu VAT, PIT i CIT oraz szybszą komunikację z organami KAS. Projekt został uruchomiony jeszcze w połowie 2019 roku i będzie realizowany etapami, do września 2022 roku. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.- czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.Źródło: Gov.pl