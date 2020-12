Polski rząd chce bronić wolności słowa w sieci. Szykuje przełomową ustawę

Prawo wymierzone w serwisy społecznościowe.



Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przepisy, które mają umożliwić realizowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa i chronić przed fałszywymi informacjami w sieci. Komunikat opublikowany przez polski rząd w sposób jednoznaczny nawiązuje do dyskusji na temat cenzury wypowiedzi w mediach społecznościowych. Polskie władze uważają, że zagraniczne serwisy społecznościowe oddają głos jedynie jednej stronie, cenzurując przy tym wypowiedzi środowisk określanych mianem "konserwatywnych".



Media społecznościowe zdaniem Zbigniewa Ziobro nie są wolne

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na konferencji prasowej poświęconej omawianemu tu zagadnieniu mówił, że media społecznościowe powinny być przestrzenią dla wolności słowa. Tymczasem, jak stwierdził, coraz więcej osób dostrzega niepożądaną ingerencję w zamieszczane tam treści i cenzurę.



"Nierzadko ofiarami ideologicznych zapędów cenzorskich padają przedstawiciele funkcjonujących w Polsce rozmaitych środowisk, których treści są usuwane bądź też blokowane w Internecie" – zaznaczył minister Zbigniew Ziobro.



Zgodnie z przedstawioną propozycją, serwisy społecznościowe nie będą mogły według własnego uznania usuwać wpisów, ani też blokować kont użytkowników, jeśli treści przez nie zamieszczane nie będą naruszały polskiego prawa. W razie ich usunięcia, użytkownik będzie miał prawo złożenia skargi do takiego serwisu.



