Metalowa mapa świata. W którym kraju najwięcej zespołów gra metal?

Interesujące dane dla miłośników nieco cięższej muzyki.

W którym kraju jest najwięcej zespołów metalowych?

Wszelkiego rodzaju interaktywne mapy i infografiki to doskonały nośnik przekazywania w przystępny sposób informacji ciekawych i niebanalnych. Interesujące połączenie mapy i infografiki stworzył Zoran Perin, będący na co dzień gitarzystą zespołu Asymmetry. Postanowił on udostępnić internautom coś, co nazwał metalową mapą świata. W którym kraju przypada najwięcej zespołów grających metal na każde 100 tysięcy mieszkańców? W którym kraju jest ich najwięcej?Wystarczy kliknąć na pełniący rolę pinezki symbol na danym kraju, aby poznać szczegóły na temat istniejącej w nim metalowej sceny muzycznej. W Polsce mamy ponoć 3681 zespołów metalowych, co oznacza, że na 100 000 mieszkańców kraju przypada 9,66 takich kapel. Oczywiście liczba ta może być nieco większa, bowiem dane zaciągane są przez mapę z bazy metal-archives.com. Ta uchodzi za wyczerpującą, choć zapewne brakuje w niej garści zespołów garażowych.