Generator przeprosin od CD Projekt RED to czyste złoto

Ktoś to serio stworzył.

Generator pozwala wpisać dosłownie cokolwiek w miejscu, w którym CD Projekt RED często przepraszał lub informował o opóźnieniach. Zwróćcie uwagę na literówkę w nazwie studia - zapewne zamierzoną. | Źródło: Sorrypunk

Widzę literówkę. Jest celowa. Chyba...

Aby zapisać obraz z przeprosinami na dysku swojego komputera, wystarczy kliknąć nań prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "zapisz grafikę jako". Alternatywnie można też kliknąć na grafice przedstawiającą dyskietkę z towarzyszącym jej napisem "save".Wygląda na to, że internauta pomimo ewidentnej chęci ponabijania się z CD Projekt RED, zachował pewną dozę ostrożności. Prawdopodobnie nie chcąc oberwać pozwem, podmienił podpis z oryginalnym logo REDów na logo z przekręconą nazwą "CD Porjekt RED". A może to tylko nieumyślna literówka, a nie zabieg mający odgonić prawników polskiego studia? ;)Podczas gdy jedni krytykują grę za liczne bugi, inni ją kupują i starają się dobrze się bawić w futurystycznym mieście Night City. Pomimo pewnych mankamentów, produkcja sprzedaje się rewelacyjnie. Do 20 grudnia włącznie gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077 . W statystyce tej uwzględniono już dokonane zwroty. Przypominam, iż w przedsprzedaży grę kupiło ok. 8 milionów osób.Źródło: Sorrypunk