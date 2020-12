Dobre wieści. Roaming Orange w Wielkiej Brytanii tak jak w UE

Specjalna oferta.



Polski oddział Orange poinformował, że z początkiem roku 2021 wprowadza specjalną ofertę dla osób odwiedzających Wielką Brytanię. Dzięki niej, wszyscy klienci Orange podróżujący na Wyspy będą mogli nadal korzystać z połączeń telefonicznych oraz internetu w roamingu na atrakcyjnych warunkach - takich samych jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej.



Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będą już częścią Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, operator wprowadził z odpowiednim wyprzedzeniem zmiany w cennikach roamingu, przenosząc Wielką Brytanię ze strefy 1, w której znajdują się państwa należące do UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do strefy 2 – Więcej Europy. Jednocześnie firma zapowiedziała wprowadzenie specjalnej oferty, która pozwoli osobom podróżującym do Wielkiej Brytanii korzystać z usług telekomunikacyjnych w roamingu na korzystnych warunkach.



Ogłoszona dziś promocja wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 i obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach zależnych takich jak Gibraltar. Dzięki niej, klienci Orange, którzy będą tam podróżować, będą rozliczani za połączenia telefoniczne, SMSy i MMSy tak samo jak w kraju - jeśli korzystają z nielimitowanych ofert, nie będą za nie ponosili dodatkowych opłat, a jeśli mają w planie taryfowym pakiety minut czy sms-ów, po ich wyczerpaniu będą rozliczani wg stawek krajowych. Korzystanie z internetu będzie możliwe w ramach pakietów przyznanych w planie taryfowym – tak samo jak w roamingu w UE.



Promocja dotyczy wszystkich klientów Orange Polska – indywidualnych i biznesowych korzystających z planów abonamentowych, a także użytkowników ofert na kartę, usług nju mobile i Orange Flex. Promocja obowiązuje do 31 maja 2021, o kolejnych ofertach operator będzie informować na bieżąco.



Źródło: Orange