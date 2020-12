Błąd kodu pocztowego w Mapach Google może rodzić prawdziwą frustrację

Mapy Google czasami poważnie zawodzą.

Błędny kod pocztowy w Mapach Google utrudnił życie Brytyjczykowi

Czy usługa tak pożyteczna, praktyczna i powszechnie lubiana jak Mapy Google może pogorszyć komuś komfort życia? Kolejny raz okazuje się, że tak. Pamiętacie może jak w sierpniu 2019 roku pisałem o 500-złotowych mandatach za bezmyślne zawierzanie nawigacji , wystawionych 700 (!) kierowcom w Zakopanym? To tylko jeden z przykładów - kolejny pochodzi z Wielkiej Brytanii. Simon Borghs przez trzy lata w wyniku błędu Map Google "zamieszkał" w parku.Niemal każdorazowo, gdy Simon Borghs chciał zamówić jedzenie do swojego domu, wrócić doń taksówką lub odebrać paczkę od kuriera, czekała go niełatwa przeprawa. Kod jego bloku, znajdującego się we wschodnim Londynie, wskazywał błędną lokalizację w Mapach Google. Nawigacja zamiast do jego mieszkania prowadziła kierowców do niewielkiego parku Three Mills Green na wyspie Three Mills Island w Bromley-by-Bow. Drobny problem z prostym rozwiązaniem? Wręcz przeciwnie.Musicie pamiętać o tym, że Mapy Google są nawigacją używaną niemalże powszechnie, także w systemach podmiotów takich jak Uber. Za sprawą aplikacji Android Auto korzysta z niej jeszcze więcej kierowców samochodów, którzy sięgają po nią chętniej, niż po systemy nawigacyjne oferowane przez producentów aut.