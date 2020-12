YouTube bez reklam? Wypróbuj 2 miesiące za darmo

YouTube Premium w promocji.

YouTube Premium za darmo na dwa miesiące

Najlepsze promocje na YouTube Premium już dawno się skończyły, ale nie oznacza to, że wciąż nie da się załapać na ciekawą ofertę. Podirytowany coraz większą liczbą reklam wyświetlanych w aplikacji YouTube na moim telewizorze, postanowiłem sprawdzić, co może zaoferować mi Google. Okazało się, że do 3 stycznia trwa promocja, w ramach której z YouTube Premium można korzystać przez dwa miesiące bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat.YouTube i YouTube Music bez reklam, offline i w tle? Proszę bardzo, odpowiedzią na to pytanie jest YouTube Premium, którą to usługę można aktywować bezpłatnie, aż do 3 stycznia 2021 roku. To jedyna łatwa metoda na to, aby pozbyć się lawiny reklam prezentowanych w trakcie oglądania treści na telewizorze. 2-miesięczny okres próbny można aktywować w tym miejscu