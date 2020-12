Masz abonament? Przeczytaj, ważne zmiany w prawie

Konsumencie, poznaj swoje prawa.

Dziś wchodzą w życie ważne z punktu widzenia konsumentów zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Dobre wieści: są to zmiany na lepsze i należy je koniecznie przyswoić. Polski rząd zadbał o zwiększenie uprawnień abonentów firm komunikacyjnych, dając im możliwość rozwiązania umowy za pośrednictwem maila, a na firmy nałożył obowiązek informowania o automatycznym przedłużeniu umowy.Przepisy, które właśnie zaczęły obowiązywać, stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Do tej pory abonent był zazwyczaj słabszą stroną umowy z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Od teraz ma się to zmienić.– mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Istotnie, najważniejszą ze zmian stanowi możliwość zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić bez wychodzenia domu - wystarczy e-mail. Koniec z koniecznością wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym oraz wyczekiwaniem w długich kolejkach w stacjonarnych salonach sprzedaży. Nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.Nowe prawo to także określone obowiązki operatorów. Do tej pory ci nie musieli informować o automatycznym przedłużeniu umowy. Teraz, operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym fakcie klienta. Dodatkowo, będzie na nim ciążył obowiązek informacji o sposobach rozwiązania umowy oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Wszystko po to, aby konsument mógł świadomie podjąć decyzję o opłacalności przedłużenia umowy.– tłumaczy minister Marek Zagórski.Ponadto, w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy.Każdy operator telekomunikacyjny będzie miał obowiązek stworzenia narzędzi do monitorowania zużycia usług przez konsumenta. Wszystko po to, aby konsument wiedział, jak wysokiego rachunku się spodziewać.- czytamy w komunikacie.Ciągłość świadczenia usług oraz więcej czasu na przeniesienie numeruZmiany na lepsze konsumenci odczują w razie chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Od dziś jest na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.Co więcej, konsument otrzymuje dziś prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.Źródło: