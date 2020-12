Od lipca 2021 r. zakupy z AliExpress droższe o 23%. Poczta Polska o zmianach

Złe wieści.

Zakupy na AliExpress mogą przestać być atrakcyjne

W październiku pisaliśmy o tym, że polski rząd chce sprawić, by zakupy z AliExpress przestały się opłacać. To wynik konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Chodzi o wysiłki mające na celu uszczelnianie VAT-u w międzynarodowym handlu prowadzonym w Internecie. Polscy politycy pracują nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ma uniemożliwić zamawianie produktów z Chin bez opłacenia należnego podatku VAT. Poczta Polska wydała właśnie komunikat, w którym informuje o przygotowania do wdrożenia unijnego pakietu VAT dla e-commerce.Jeszcze tylko przez pół roku będą obowiązywać dotychczasowe zasady obsługi przesyłek spoza Unii Europejskiej. 1 lipca 2021 roku wejdzie w życie " pakiet VAT dla e-commerce ", a Poczta Polska wdrażając przepisy prawa europejskiego, przejmie część funkcji realizowanych dotąd przez służby celno-skarbowe i stanie się "bramą podatkową" między UE, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami. Obecnie obsługą przesyłek pocztowych z towarami kupionymi poza Unią Europejską, czyli np. w Azji i USA, zajmują się służby podatkowe i celne.Poczta Polska zleciła przygotowanie oprogramowania obsługującego zgłoszenia celne przesyłek pocztowych swojej spółce technologicznej Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC). Systemy IT, które zostaną przygotowane na mocy zawartej umowy będą wdrożone przed 1 lipca 2021 roku.