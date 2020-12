Niektóre funkcje Messengera nie są dostępne. Co się dzieje?

Planowane wyłączenia oraz... błędy?

Messenger - różne funkcje nie działają

Messenger od 16 grudnia zachowuje się bardzo dziwnie. W mobilnej wersji tej aplikacji pojawiło się tajemnicze powiadomienie, które wyświetlane jest również użytkownikom Instagrama. Komunikat głosi, iż niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać w Europie, co wynika z nowych zasad dotyczących usług komunikacyjnych. Polacy nie mogą korzystać z wielu podstawowych do tej pory elementów interfejsu komunikatora, co wydaje się być jednak efektem błędu.Ograniczenia prywatności w teorii powinny dotyczyć wyłącznie firm korzystających z Messenger API do komunikacji z klientami. Jest to pochodna nowych regulacji wdrażanych na terytorium Unii Europejskiej, określających sposoby przesyłania wiadomości na linii firma - konsument. Przedstawiciele Facebooka zapowiedzieli już, że pracują nad przywróceniem funkcji, ale wygląda na to, że problemów jest znacznie więcej.