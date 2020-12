Bitcoin pobił historyczny rekord swojej wartości

Wielu powątpiewało w osiągnięcie tego pułapu.

Rekordowa wartość Bitcoina

Na naszych oczach tworzy się historia. Kurs Bitcoina przekroczył 15 grudnia historyczną wartość ponad 19 000 dolarów, by zaledwie dzień później przebić barierę 20 000 dolarów. Mylili się ci, którym wydawało się, że nastąpi wielka korekta i wartość najpopularniejszej z kryptowalut spadnie z dnia na dzień - przynajmniej na razie. Mamy 17 grudnia, a wartość Bitcoin wciąż rośnie.Za 1 BTC trzeba dziś zapłacić ponad, czyli ok. 82 098 złotych. To astronomiczna suma pieniędzy, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jeszcze z końcem listopada za każdego Bitcoina płacono ok. 64 170 złotych. Ba, 17 grudnia 2019 roku kosztował "jedynie" 25 280 złotych. Jeśli ktoś kupił wtedy wirtualną walutę, dziś może sprzedać ją z kolosalnym zyskiem.