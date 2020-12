Śpiewające kleksy Google. Stwórz własną operę dzięki AI

Doskonała zabawa.

Blob Opera - komponuj muzykę z AI od Google

Nie wydaje mi się, aby każdy z internautów był w stanie nadążyć za absolutnie wszystkimi projektami Google. Firma z Mountain View rozwija obecnie tak wiele interesujących usług i aplikacji, że trudno jest znać je wszystkie. W opublikowanym jakiś czas temu artykule 10 użytecznych aplikacji Google, których możesz nie znać wspominałem między innymi o arcyciekawym projekcie Google Arts & Culture. W jego ramach uruchomiono właśnie przezabawny moduł.Blob Opera pozwala stworzyć własną piosenkę inspirowaną operą z poziomu przeglądarki internetowej. Nie są wymagane żadne umiejętności muzyczne! Eksperyment z uczeniem maszynowym przeprowadzony przez Davida Li we współpracy z Google Arts & Culture, daje fenomenalne rezultaty i możesz sam się o tym przekonać.Do Twojej dyspozycji oddano cztery kolorowe "gluty". Fioletowy śpiewa, turkusowy jest, zielony wydobywa z siebie, a czerwony -. Wystarczy przeciągać pojedynczego "bloba", aby reszta zachowała tonację, śpiewając coś będącego skrzyżowaniem opery i kawałków zespołu Gregorian. Brzmi to doprawdy znakomicie.Aby skorzystać z Blob Opera, wystarczy udać się pod adres oficjalnej strony projektu Google Arts & Culture lub kliknąć w bezpośredni link, o ten Każdy utwór da się zapisać i udostępnić znajomym - na przykład za pośrednictwem Facebooka. Zachęcamy do dzielenia się swoimi dokonaniami na naszym fanpage'u Źródło: mat. własny, Google