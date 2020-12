Otrzymaj nawet 20 zł na zakupy w Allegro. Promocja ważna do końca roku

Nie musicie wydawac ani złotówki, aby wziąż udział w promocji - dołączenie do Allegro Pay jest bezpłatne / foto. Allegro - Instalki.pl

Jeśli jednak już aktywowaliście omawianą usługę wcześniej, lub po prostu macie chęć na kolejne 10 monet, to musicie również do 31 grudnia dokonać dowolnego zakupu z Allegro Pay. Płatność musi opiewać na przynajmniej 40 złotych, wtedy można chociażby skorzystać z wariantu odroczenia wpłaty o 30 dni bez dodatkowych kosztów i spłacić pożyczkę nawet po dniu lub dwóch, kiedy już odbierzemy monety (mechanizm jest taki sam jak w pierwszym przypadku).





Kupuj w Allegro i zapłać nawet 20 złotych mniej



Co zrobić z monetami? Jeśli regularnie korzystacie z Allegro, na pewno znacie ten system. Robiąc zakupy, których wysokość wynosi co najmniej 40 złotych, można przy wyborze metody płatności zaznaczyć skorzystanie z monet (przeznaczamy od 10 do 100 monet, każda to obniżka o złotówkę) albo generujemy osobny kupon na 10 lub 20 złotych (za 10 lub 20 monet) i także obniżamy nim wysokość zapłaty. W takim wypadku można mówić o otrzymaniu 10 złotych lub nawet 20 złotych na zakupy w serwisie w ramach obecnej akcji. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach Allegro w tym miejscu.



Źródło i foto: Allegro / własne

Jeśli jeszcze nie kupowaliście nic w ramach tej usługi finansowej, to jest świetna okazja, aby ją wypróbować. Do końca roku możecie otrzymać 10 lub nawet 20 monet, jeśli skorzystacie z Allegro Pay. Wystarczy zalogować się na swoim Allegro i przejść do sekcji Allegro Finanse. Tam wybieramy Allegro Pay i chęć aktywowania usługi. Do dwóch dni po włączeniu Allegro Pay, 10 monet będzie możliwych do odebrania w zakładce Monety (część sekcji Programy zniżkowe) po kliknięciu na specjalny przycisk.