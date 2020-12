Allegro zakazuje sprzedaży kont Netflix i z grami. Są wyjątki

Nareszcie.

Handel kontami z gier na Allegro zakazany

"Do listy towarów, których nie możesz sprzedawać na Allegro, dodamy:

wszystkie formy dostępu do kont z odpłatnymi grami komputerowymi, konsolowymi i mobilnymi, na przykład Steam, Epic Games Store, GOG, uPlay, Origin, PlayStation Network, Xbox Live oraz do muzycznych platform streamingowych – na przykład Spotify czy Tidal."

W połowie listopada informowaliśmy Was, że w wyniku zmiany regulaminu Allegro, sprzedawcy dopłacą do darmowej dostawy Allegro Smart! z własnej kieszeni. Pośród wielu modyfikacji w regulaminie, rozłożonych na okres kilku miesięcy, znajduje się także bardzo ważna zmiana w zakresie listy towarów zakazanych. Platforma sprzedażowa Allegro nareszcie zrobi porządek z nielegalnym handlem kontami z gier.Począwszy od 4 stycznia 2021 roku Allegro zakazuje handlowania dostępem do kont z grami. Co istotne, dotyczy to wyłącznie płatnych tytułów. Tym samym z serwisu powinny zniknąć oferty z kontami Steam , Epic Games Store, Origin, GOG, Xbox Live, PSN i wieloma innymi, sprzedawanymi za kilka złotych i współdzielonymi z dziesiątkami innych osób. Co więcej, nowy regulamin Allegro uwzględnia zakaz sprzedaży kont Netflix , Spotify, Tidal i podobnych.We wpisie na Allegro o zmianach czytamy: