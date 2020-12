Imponujący rekord na Allegro. Chodzi o liczbę transakcji w ciągu jednego dnia

Liczba robi wrażenie.

Allegro z rekordową liczbą przedmiotów sprzedanych w ciągu dnia

"Użytkownicy Allegro kupili w miniony poniedziałek ponad 4,6 mln przedmiotów. Najpopularniejszymi kategoriami były: zabawki, sprzęt AGD, dekoracje oraz komputery i konsole. Świadczy to o tym, że Polacy zdecydowanie przygotowują się do Świąt. Dostęp do milionów produktów daje im dużo lepszy wybór niż wizyta w nawet największej galerii handlowej"

Sukces sprzedażowy Allegro to zasługa m.in. Allegro Smart!

Polska platforma sprzedażowa Allegro przeżywa rozkwit w 2020 roku. Nic dziwnego, bowiem liczne obostrzenia w kraju sprawiły, że Polacy jeszcze chętniej niż do tej pory, robią zakupy w sieci. Okres przedświąteczny to oczywiście czas wzmożonej aktywności zakupowej, co przekłada się na rekordowe wyniki sklepów online. Allegro poinformowało właśnie o robiącym wrażenie rekordzie, który został pobity dwa dni temu, 14 grudnia.W poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku, serwis Allegro.pl cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Przełożyło się to na rekordową liczbę sprzedanych przedmiotów.- mówił chief commercial officer w Allegro Damian Zapłata, cytowany w komunikacie prasowym.Sporą zasługę w tak dużej popularności Allegro mają promocje związane z programem Allegro Smart! . Dzięki niemu za niewielką roczną opłatę zyskać można nie tylko darmową dostawę kurierską i do Paczkomatów InPost, ale także darmowe zwroty. W ramach najnowszej promocji Allegro Smart! można kupić w cenie zaledwie 39 złotych za rok.